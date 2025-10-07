Il furgoncino blu di Drago Zio Giò si ferma all’istituto Sant’Agostino

“Drago Zio Giò in Viaggio con Libribelli“, il progetto innovativo di libreria e biblioteca itinerante ideato da Giorgio Cescutti, ha fatto tappa all’Istituto comprensivo statale Sant’Agostino di Montecosaro e Civitanova.

Questa visita non è stata un evento isolato, ma la prosecuzione di una progettualità di lungo periodo che mira a inserire la lettura come pilastro fondamentale e trasversale dell’istituto.

Il progetto dell’istituto Sant’Agostino

L’istituto si conferma dunque un polo educativo attento alla formazione globale, che riconosce nella narrazione e nel potere evocativo delle parole il mezzo privilegiato per stimolare la creatività e l’apprendimento dei suoi studenti.

Afferma la dirigente Gloria Gradassi: «La nostra scuola si impegna ad elevare la lettura a disciplina fondamentale e pratica quotidiana, istituzionalizzando percorsi che, dall’infanzia alla secondaria di primo grado, garantiscano una continuità formativa (curricolo verticale) nell’acquisizione delle abilità di lettura e comprensione del testo, essenziali per il successo scolastico e la formazione di cittadini consapevoli».

Il furgoncino blu di Drago Zio Giò

Il celebre furgoncino blu, simbolo del progetto, ha fatto tappa nei plessi di scuola dell’infanzia e primaria, portando un’esperienza di lettura che va oltre la semplice fruizione del testo. Giorgio Cescutti, in arte Drago Zio Giò e presente al contempo al Clown&Clown Festival di Monte San Giusto, ha tenuto letture animate e laboratori interattivi che hanno saputo enfatizzare il potere del linguaggio e delle parole.

Insegnanti raccontano

Come sottolineato da una docente, «partecipare a una sua lettura animata non è solo ascoltare una storia. Con lui la storia prende vita: attraverso la sua voce, la mimica, le pause e i ritmi, la narrazione acquisisce spessore e respiro. Drago Zio Giò è un vero e proprio cantastorie che intercetta l’attenzione dei bambini con la sua arte interpretativa».

Il progetto “Drago Zio Giò in Viaggio con Libribelli” si allinea agli obiettivi formativi dell’I.C.S. Agostino. L’enfasi posta sull’interazione con l’oggetto-libro e l’utilizzo sapiente della mimica facciale e della voce, come evidenziato dalle insegnanti, non solo affascina il giovane pubblico, ma rappresenta un potente strumento per lo sviluppo delle competenze.

«I bambini e le bambine sono stati rapiti dai racconti, liberati e animati dalla sua magica interpretazione. Un’esperienza veramente coinvolgente per i nostri alunni e alunne e per noi maestre» ha affermato un’insegnante, a testimonianza dell’impatto profondo dell’iniziativa.