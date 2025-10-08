Mini Olimpiadi a Recanati, una festa dello sport

La classe 3B della scuola secondaria di primo grado “Patrizi”, si è classificata al primo posto alle Mini Olimpiadi di Recanati, superando le scuole partecipanti di Montelupone e Potenza Picena.

La manifestazione, organizzata dalla Grottini Team Recanati, in collaborazione con il Comune di Recanati, il Coni Macerata e la Fidal Marche, si è svolta sabato al campo sportivo “Nicola Tubaldi”.

È stata una vera e propria festa dello sport, a cui l’Istituto comprensivo “B. Gigli” ha partecipato non solo con la scuola secondaria “Patrizi”, ma anche con le classi delle scuole primarie “Lorenzo Lotto”, “Pintura del Braccio” e “Beniamino Gigli”, in un clima di entusiasmo, fair play e partecipazione.

Le prove — 60 metri piani, salto in lungo e 600 metri — hanno messo alla prova abilità, resistenza e spirito di squadra.

«Gli alunni e le alunne della “Patrizi” – scrive la scuola in una nota – guidati dal professor Alessandro Canesin, hanno dimostrato impegno, determinazione e una straordinaria coesione, conquistando così il gradino più alto del podio.

Il successo della 3B rappresenta un riconoscimento importante per l’intero istituto, che da sempre investe nello sport come strumento educativo e inclusivo, capace di promuovere benessere, collaborazione e rispetto reciproco.

Le Mini Olimpiadi si sono confermate un’esperienza significativa per tutti gli alunni e le alunne, in cui competizione sana, amicizia e solidarietà si sono intrecciate in una giornata di autentico spirito olimpico».