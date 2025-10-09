Il cantautore e content creator Argo dialoga con gli studenti dell’Ite Gentili

Gabriele Vaccarella, in arte Argo, cantautore e content creator romano, è stato il protagonista all’Ite “Gentili” di Macerata.

L’incontro con Argo

Una mattinata di condivisione e riflessione coi ragazzi e le ragazze dell’istituto e di altre scuole superiori della provincia, attraverso un progetto con l’Università di Macerata che ha come obiettivo quello di sensibilizzare i giovani studenti alle tematiche della vulnerabilità e della tutela giuridica.

Ninfa Contigiani, docente di UniMc ha introdotto l’ospite della mattinata di lavori che ha coinvolto gli studenti e le studentesse in un dialogo frizzante: Argo ha raccontato e si è raccontato relativamente alla vita emotiva dei giovani e dei rischi di un uso sbagliato dei social, l’attività ha previsto una collaborazione diretta con i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato con interesse.

Le corrette relazioni

La dirigente scolastica Alessandra Gattari ha sottolineato che queste attività si inscrivono nei percorsi di sensibilizzazione ad un tema fondamentale per il futuro della società: quello della corretta relazione tra ragazze e ragazzi, sempre più a contatto con il mondo virtuale, in un dialogo tra “pari” che può aprire canali comunicativi molto efficaci, impattando positivamente sulla prevenzione del problema del cyberbullismo.