Francese prêt à parler per 21 alunni e alunne della “Dante Alighieri”

Grande soddisfazione per ventuno alunne ed alunni della scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” di Macerata che hanno affrontato e superato con successo l’esame di francese Delf (Diplome d’Etudes en Langue Francaise), una certificazione ufficiale di lingua francese, rilasciata dal Ministero dell’Educazione francese che attesta le competenze linguistiche corrispondenti ai livelli da A1 a B2 del quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.

L’esame Delf

«Ventuno studenti e studentesse delle classi 3A, 3C e 3E – si legge in una nota della scuola – si sono iscritti su base volontaria all’esame dimostrando la maturità di chi si mette alla prova e, consapevole della propria preparazione, sostiene un esame articolato in ben quattro prove e quindi di certo non facile.

Giovani talenti che si sono impegnati con costanza e responsabilità e che sono stati preparati dalla loro professoressa di francese Laura Teneriello, nelle due ore settimanali curricolari.

In questo modo inoltre la docente ha preparato non solo gli alunni che avrebbero sostenuto l’esame ma anche le classi nella loro interezza, portando così tutti ad un livello di conoscenza della lingua francese più alto. Si è trattato di un corso che si è sviluppato per un anno intero ed è culminato con il successo di tutti agli esami.

I ragazzi e le ragazze hanno appreso in modo graduale, tranquillo e per questo significativo e profondo e nello stesso tempo il programma scolastico previsto è stato portato a termine.

Diversi sono stati i campi su cui ci si è esercitati, dalla produzione orale e scritta alla comprensione orale e scritta.

La docente di francese, soddisfatta, si congratula e si rallegra con i suoi alunni ed alunne che dimostrando forza di volontà e tenacia hanno concluso con successo il percorso. Soddisfatto anche tutto l’Istituto Comprensivo».

Il francese come lingua globale

Con l’inizio del nuovo anno scolastico 2025-26 tanti sono i buoni propositi e forte è l’invito a scegliere di imparare oltre all’inglese, una seconda lingua comunitaria come il francese, una lingua parlata da oltre 321 milioni di persone e diffusa in tutti i continenti.

«Alla scuola secondaria “Dante Alighieri” – prosegue la nota – in ben tre sezioni si può studiare come seconda lingua comunitaria il francese. Un’opportunità davvero importante poiché il francese è una lingua globale parlata in oltre 70 paesi ed è una delle principali lingue di lavoro di numerose organizzazioni internazionali come l’Onu, la Nato e l’Unione Europea».

Cittadini d’Europa

«Conoscere il francese – dice Francesca che studia questa lingua ormai da tre anni – apre le porte ad università prestigiose e offre vantaggi nel mondo del lavoro, specialmente nella moda, nella gastronomia e nella diplomazia».

«Inoltre, aggiunge Federico, viaggiare in Francia ed in altri paesi francofoni diventa più piacevole e arricchente». Siamo cittadini d’Europa ed oggi più che mai è importante conoscere più di una lingua straniera.