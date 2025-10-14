Studenti dell’Ite Gentili incontrano Manuel Bortuzzo: «Un uomo immenso»

«Un campione dall’altissimo profilo professionale ma, ancor di più, un uomo dall’immenso profilo umano ed emotivo». Così gli studenti e le studentesse del Progetto sport dell’Ite “Gentili” di Macerata parlano di Manuel Bortuzzo.

L’incontro con Bortuzzo a Overtime

Hanno partecipato all’incontro con l’atleta del nuoto nella biblioteca Mozzi-Borgetti; l’incontro all’interno della cornice di Overtime festival.

«In maniera molto diretta – scrive la scuola in una nota – Manuel ha fatto riferimento ai momenti terribili dell’incidente subito, al duro periodo di recupero ed alla ripresa delle proprie attività.

Ha parlato ai giovani studenti di opportunità e di sfide che mettono a nudo il vero spirito di una persona; diverse le domande dai ragazzi e dalle ragazze alle quali Bortuzzo ha risposto con grande simpatia, accennando ai tanti progetti che sta portando avanti al di là del professionismo nel nuoto».

Il referente del Progetto sport Andrea Fabiani e la dirigente scolastica Alessandra Gattari hanno sottolineato quanto questi momenti di incontro e riflessione con personaggi di alto spessore umano e professionale possano arricchire e ampliare le esperienze delle ragazze ed i ragazzi, in un percorso formativo ricco di stimoli.

Chi è Manuel Bortuzzo

Nato a Trieste il 3 maggio 1999, è un nuotatore.

Nel 2015 ha ottenuto il record italiano juniores nei 3000 metri, togliendo tale primato a Gregorio Paltrinieri. Nel febbraio 2019, fuori da un pub nella periferia sud di Roma, a causa di uno scambio di identità fu vittima di una sparatoria, che gli ha causato una lesione spinale che lo ha lasciato semi-paralizzato.

Torna in vasca subito dopo l’incidente, ma non sentendosi ancora pronto decide di prendersi una pausa dal nuoto. Al termine dei Giochi Paralimpici di Tokyo, riprenderà la carriera sportiva. La sua carriera paralimpica inizia ufficialmente nel novembre 2022, quando prende parte alla sua prima competizione italiana in vasca corta a Fabriano, conquistando un argento per categoria SB4.

Nel maggio 2023 accede alla qualificazione per i mondiali di Manchester dell’agosto dello stesso anno. Entra ufficialmente a far parte della Nazionale Italiana di Nuoto Paralimpico il 26 maggio 2023.

Ad aprile 2024 partecipa ai mondiali di nuoto a Funchal. A fine maggio 2024 realizza il record italiano nei 100 metri rana alla Coppa del Mondo di nuoto paralimpico a Berlino. Il mese successivo gareggia nella medesima specialità nel corso del 60° Trofeo Settecolli, ottenendo il primo posto.

Si qualifica ufficialmente per i Giochi paralimpici di Parigi nel luglio 2024 e il 2 settembre 2024 vince la medaglia di bronzo nei 100 metri rana SB4, siglando anche il record italiano.