Valerio La Porta campione di fioretto: primo tra i Giovanissimi

Macerata Scherma protagonista alla 24ma edizione del Trofeo del Conero ‘Maurizio Pennazzi’: medaglie e talento per i giovani under 14 nella classica della scherma marchigiana che ha visto brillare i giovani talenti della compagine maceratese. Sei i partecipanti della Macerata Scherma: Valerio La Porta, Agata Parenti, Chiara Bracalente, Alice Pieroni, Martina Censi e Giulio Gabrielli.

La gara superlativa di Valerio

Valerio La Porta è stato autore di una gara superlativa che lo visto superare tutti gli avversari nella categoria “Giovanissimi” di Fioretto. L’undicenne maceratese si è imposto con ottima tecnica ed acume tattico ai rappresentanti di Jesi, Ancona e di tutte le società schermistiche della regione conquistando il primo posto nella classifica battendo in finale l’anconetano Mattia Stipa.

Agata a caccia del primato

La treiese Agata Parenti ha confermato tutto il suo valore nella categoria “Ragazze” ottenendo un prestigioso secondo posto dietro alla jesina Emma Ciarimboli, tradizionale avversaria alla quale contende da due anni il primato nella regione Marche, alternandosi in testa alla classifica regionale.

Ottimi risultati per Chiara

Ottimo il quinto posto di Chiara Bracalente nella categoria “Giovanissime”. Chiara pur essendo solo al secondo anno di pratica schermistica ha mostrato ottima tecnica e raccolto sei vittorie su otto incontri disputati.

I progressi di Alice e Martina

Alice Pieroni e Martina Censi, atlete rispettivamente della categoria “Giovanissime” e “Bambine” hanno messo in luce interessanti progressi nella tecnica e nella mentalità agonistica. Il loro impegno è garanzia di risultati crescenti nel corso dell’anno sportivo.

L’esordio di Giulio

Giulio Gabrielli infine ha esordito con la sua prima gara nella categoria “Ragazzi”, soffrendo la maggior esperienza degli avversari, ma evidenziando grande passione che lo porterà a raccogliere soddisfazioni nelle prossime competizioni.

Complessivamente si conferma la qualità della scuola schermistica di Macerata dove i maestri Carola Cicconetti e Alfredo Gironelli, la preparatrice atletica Patrizia Memé alimentano ogni giorno la passione sportiva e favoriscono l’amicizia tra i ragazzi e le ragazze che frequentano la palestra di Collevario.