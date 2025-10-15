La vendemmia nell’orto della scuola

Dall’aula all’orto: quest’anno, le classi della scuola primaria “F.lli Cervi” di Macerata hanno vissuto il tanto atteso momento della vendemmia direttamente nell’orto della scuola.

È stata una vera e propria avventura che ha trasformato un’attività agricola in una gioiosa e coinvolgente esperienza educativa per tutti i bambini e le bambine.

Cos’è la vendemmia

Ma cosa significa “vendemmiare”? La vendemmia è il momento in cui si raccolgono le uve giunte a maturazione.

«Anche se nella nostra scuola – si legge in una nota – l’obiettivo non è produrre vino, l’orto ha offerto una vera e propria “vendemmia di uva”, che è stata raccolta con grande attenzione e cura.

Ogni bambino e bambina ha avuto l’opportunità di tagliare il suo grappolo maturo, imparando così a rispettare il ciclo della natura e a comprendere l’importanza della terra e delle sue coltivazioni».

La vendemmia non è stata solo la raccolta dei frutti, ma un’occasione per scoprire il funzionamento della natura e osservare come, con l’impegno e la pazienza, i frutti della terra possano crescere. I bambini e le bambine, accompagnati dagli insegnanti, hanno imparato a distinguere le diverse varietà di uva e come queste diventano dolci e pronte per essere raccolte.

L’orto scolastico tra volontari e natura

«Tutto questo è stato reso possibile – continua la scuola – grazie alla dedizione e alla preziosa disponibilità dei volontari che, con la loro presenza regolare e attenta, si prendono cura dell’orto scolastico. Con passione e dedizione, questi generosi aiutanti lavorano per mantenere viva e fertile questa piccola realtà agricola.

Senza il loro impegno costante e il tempo che dedicano, che rende l’orto una risorsa educativa preziosa, non sarebbe stato possibile realizzare un’esperienza così bella e significativa.

Questa iniziativa fa parte di un progetto più ampio che la scuola porta avanti per educare i più piccoli alla cura dell’ambiente e all’importanza di uno stile di vita sano.

Oltre alla vendemmia, i bambini e le bambine hanno potuto osservare come la piantagione dell’orto, seguita con amore e attenzione, possa offrire tanti frutti e insegnare il valore del lavoro di squadra e della pazienza.

I piccoli “agricoltori” della scuola “F.lli Cervi” si sono detti entusiasti della loro esperienza. Si sono divertiti a scoprire da vicino una tradizione agricola antica, ma ancora oggi fondamentale. L’orto è ora, più che mai, una risorsa preziosa per la nostra scuola e per tutti coloro che vogliono imparare a rispettare e amare la natura».