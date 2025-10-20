Ginnastica Macerata, ottimi risultati alla Coppa Campioni Gold

Numerose medaglie e ottimi piazzamenti per la Ginnastica Macerata alla Coppa campioni Gold a Napoli, uno degli appuntamenti più attesi del calendario agonistico nazionale.

La manifestazione ha richiamato in Campania le migliori realtà italiane della ginnastica, offrendo un fine settimana ricco di competizioni ad altissimo livello.

La Ginnastica Macerata ha risposto presente, schierando atlete nelle categorie Allieve, Junior A, Junior B e Senior, e portando a casa numerose medaglie e ottimi piazzamenti che confermano la crescita costante del gruppo.

Allieve e Junior A in grande evidenza

La prima giornata ha visto protagoniste le più giovani, che hanno dato prova di talento e determinazione.

Diana Marchetti conquista il gradino più alto del podio nella categoria Allieve, grazie a un’esibizione precisa e ben strutturata.

Norah Leoperdi ottiene un brillante terzo posto nel singolo Junior A, seguita da Bisconti (6ª) e Ottaviani (7ª), entrambe autrici di buone prove.

Trio Junior A: Marchetti, Leoperdi e Ottaviani conquistano la medaglia d’argento in una gara molto combattuta.

Garbuglia, Pinzi e Bisconti chiudono al 4° posto, sfiorando il podio nel trio Junior A.

Il gruppo Junior A formato da Pinzi, Garbuglia, Ottaviani, Bisconti e Ortensi vince la competizione grazie a una prova coesa, tecnica e carica di energia.

Junior B e Senior: conferme e nuovi successi

Nella seconda giornata è stata la volta delle categorie Junior B e Senior. Le ginnaste maceratesi hanno confermato solidità, preparazione e spirito di squadra.

Junior B – Singoli e trio in evidenza

Miceli conquista una meritata medaglia d’argento nel singolo, confermandosi tra le migliori.

Paolucci chiude al 4° posto, a pochissimi decimi dal podio.

Buone prove anche per Evangelista (9ª), Pierluigi (10ª) e Moroni (12ª), che completano la top 15 con prestazioni convincenti.

Splendida vittoria per il trio Paolucci, Morone, Evangelista, che sale sul gradino più alto del podio con una routine sincronizzata, elegante e dinamica.

Senior – Esperienza e grinta in pedana

Arianna Ciurlanti conquista un prestigioso secondo posto nel singolo, grazie a una prova matura e pulita.

Cherubini ottiene un ottimo 5° posto, dimostrando tecnica e presenza scenica.

Il trio Senior Miceli, Cherubini, Ciurlanti si aggiudica la vittoria, offrendo un’esibizione coinvolgente e ben strutturata, apprezzata dalla giuria e dal pubblico.

Le parole degli allenatori

«Siamo estremamente orgogliosi di tutte le nostre atlete. Questi risultati sono il frutto di impegno quotidiano, lavoro di squadra e passione condivisa» dichiarano le allenatrici Arianna Ciucci e Sarah Ferragina e l’allenatore Ludovico Vallasciani.

«Oltre ai podi, ciò che ci rende più soddisfatti è la crescita continua, tecnica e personale, che ogni ginnasta sta dimostrando. Ora guardiamo avanti con ancora più entusiasmo».

Ciurlanti, Paolucci ed Evangelista e Miceli convocate in Nazionale per il Campionato Europeo

Un risultato che rende questa trasferta ancora più speciale è la convocazione ufficiale di Ciurlanti, Paolucci, Miceli ed Evangelista nella Nazionale Italiana, in vista del Campionato Europeo che si terrà a novembre in Azerbaijan. Un traguardo prestigioso che premia il talento e la dedizione di queste atlete, e che porta il nome di Ginnastica Macerata sul palcoscenico internazionale. Tutti sono invitati a seguirle e a fare il tifo per loro.

Bilancio più che positivo per la Ginnastica Macerata

La partecipazione alla Coppa Campioni Gold si chiude con un bilancio eccellente: medaglie, piazzamenti importanti, convocazioni azzurre e, soprattutto, la conferma di un gruppo unito e in continua crescita.

La Ginnastica Macerata si conferma tra le realtà più brillanti del panorama nazionale, pronta ad affrontare nuove sfide con entusiasmo e determinazione.