Fiorella e Dario Bacelli, una coppia di insegnanti marchigiani

Cosa usavano per insegnare i maestri marchigiani Fiorella e Dario Bacelli, coppia nella vita e nell’insegnamento?

Il Museo della Scuola “Paolo & Ornella Ricca” dell’Università degli Studi di Macerata lo svelerà durante l’evento “Esporre la memoria scolastica del territorio: il fondo Bacelli al Mudesc”, che si terrà venerdì 24 ottobre dalle 16:30, nella sede del museo in Via Giosuè Carducci 63/A a Macerata.

Fiorella e Dario Bacelli, due riferimenti per la scuola

L’incontro è stato pensato per presentare al pubblico il fondo Bacelli, recentemente riallestito al Mudesc e per valorizzare la memoria e l’eredità educativa di Fiorella e Dario Bacelli, figure di riferimento per la scuola e la cultura del territorio.

Dopo i saluti istituzionali del professore Simone Betti, direttore del Dipartimento di Scienze della formazione primaria, dei beni culturali e del turismo, e della professoressa Anna Ascenzi, presidente della Società italiana per lo Studio del patrimonio storico-educativo (SIPSE), i lavori saranno aperti dal professore Fabio Targhetta, direttore del Museo della Scuola “Paolo & Ornella Ricca” che ospiterà l’evento.

A seguire, prenderanno la parola Silvana Bacelli, che offrirà un contributo personale attraverso i ricordi e la biografia dei suoi genitori Fiorella e Dario Bacelli, e diverse figure del mondo scolastico che hanno condiviso con loro esperienze significative.

Interverranno infatti Fabiola Scagnetti, dirigente scolastica e tutor organizzatrice del tirocinio di Scienze della formazione primaria e Teresa Marcozzi, dirigente scolastica, collega e amica di Dario Bacelli, ma anche Leila Giordani, docente del Circolo Didattico da lui diretto, e Patrizia Canuti, docente ed ex allieva di Fiorella Bacelli.

Un momento di riflessione collettiva

L’evento si concluderà con una visita guidata al Museo della Scuola con un focus sulla collezione Bacelli condotta dalla professoressa Marta Brunelli, vicedirettrice del Museo.

L’iniziativa, patrocinata dalla Sipse, rappresenta un momento di riflessione collettiva e di condivisione, aperto a tutti coloro che vogliono conoscere e riscoprire parte delle radici scolastiche della comunità del maceratese. La cittadinanza è invitata a partecipare.