Missione Eco-Green, a caccia di comportamenti sostenibili

Un nuovo viaggio alla scoperta della sostenibilità è appena iniziato: si chiama “Missione Eco-Green. Scopri. Gioca. Cambia!” ed è il progetto educativo promosso da Estra, in collaborazione con Straligut Teatro, dedicato alle scuole di tutta Italia.

L’obiettivo? Aiutare a capire che anche i piccoli gesti quotidiani possono rendere il nostro pianeta più pulito, verde e accogliente per tutti e tutte

Un progetto per imparare divertendosi

Pensato per scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, “Missione Eco-Green” porta in classe attività interattive e giochi digitali che fanno riflettere sull’ambiente e sulla cittadinanza attiva.

Attraverso il sito www.missioneecogreen.it, gli studenti possono guardare brevi video, scegliere un tema e cimentarsi con un originale gioco online chiamato “CercaTrova”: un’avventura a caccia di comportamenti sostenibili nascosti tra le illustrazioni.

Cliccando sugli elementi giusti, si scoprono tante azioni “amiche dell’ambiente” da imitare nella vita di tutti i giorni.

Ma non finisce qui: ogni classe è invitata a inventare le proprie “Missioni Eco-Green”, cioè piccoli impegni concreti da mettere in pratica — come ridurre gli sprechi, riutilizzare materiali o prendersi cura del verde intorno a scuola. Tutte queste idee verranno raccolte in “Manifesti d’impegno”, veri e propri simboli del cambiamento.

L’impegno di Estra per un futuro sostenibile

«Da anni promuoviamo la scuola come protagonista del cambiamento – spiega Francesco Macrì, presidente di Estra – perché è qui che i ragazzi imparano a conoscere e rispettare l’ambiente. Anche un gesto semplice, come dare alle piante l’acqua che avanza nelle borracce, può generare un grande impatto se fatto da tanti. È da qui che parte la vera transizione energetica: dai comportamenti quotidiani di ciascuno di noi.»

Premi e feste nelle scuole

Tra tutte le scuole partecipanti che caricheranno almeno un’azione-impegno, Estra estrarrà 8 vincitori:

5 scuole in Toscana, Umbria e Marche

3 scuole nel resto d’Italia.

Ogni scuola vincitrice riceverà un buono da 500 euro per acquistare materiale didattico o per la formazione dei docenti.

Inoltre, nelle scuole premiate di Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise si terranno vere e proprie feste della sostenibilità, con laboratori creativi, improvvisazione teatrale, musica e scenografie colorate per celebrare insieme i piccoli grandi eroi ed eroine dell’ambiente.