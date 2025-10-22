giovedì, Ottobre 23, 2025
Tre giorni di festa e vela a Civitanova per il Trofeo Kinder Joy of Moving

Kilian Breda sul podio cadetti, Tommaso Pierdomenico primo tra i 2016. Ottimi risultati per la squadra civitanovese anche nella classifica generale del circuito

La squadra agonistica Optimist juniores del CVP con il coach Giacomo de Carolis
Tre giorni di vento, mare e divertimento al Club Vela Portocivitanova, dove si è conclusa la quinta e ultima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving, dedicato ai velisti e alle veliste Under 15.

Dal 18 al 20 ottobre, il porto di Civitanova è stato invaso dall’entusiasmo di 241 giovani atleti e atlete, di cui 88 cadetti, provenienti da tutta Italia per affrontare l’ultimo appuntamento del circuito nazionale.

Le condizioni meteo non sono state semplici – vento leggero e instabile, con un po’ di corrente – ma il Comitato di Regata, guidato da Mario Cucciolla, è riuscito a completare sei prove per la Divisione A e cinque per la Divisione B, regalando spettacolo e adrenalina in acqua.

La squadra agonistica Optimist cadetti del CVP con coach Michele Rinaldi
I protagonisti civitanovesi

Tra i più applauditi in casa CVP per il Trofeo Kinder Joy of Moving, Kilian Breda, che ha conquistato il terzo posto assoluto tra i cadetti, e Tommaso Pierdomenico, premiato come primo atleta nato nel 2016 e ottavo nella classifica generale, oltre ad essere il fortunato vincitore dei due scafi estratti a sorte al termine della manifestazione.
Ottime anche le prove dei compagni Maximilian Neuendorf (55°) e Anita Pietrella (63^).

Tra gli juniores, ben sette atleti e atlete civitanovesi hanno centrato la Gold Fleet:

Nicolò Di Marino 37°

Elena Cardinali 39^

Federico Dolci 52°

Clarissa Montagnoli 55^

Olivia Cardinali 57^

Mia Paoletti 61^

Lorenzo Pietrella 69°

Menzione speciale per Mia Paoletti, che ha chiuso quinta tra le ragazze juniores. Gli altri giovani del CVP hanno dato il massimo nella Silver Fleet: Fabio Paniccia, Giulia Pierdomenico, Adriano Cisbani, Francesco Pagani, Serghey Mangiakardo, Alisia Pellei e Anna Loncao.

Kilian Breda in azione
Le classifiche finali del circuito Kinder

Con la tappa civitanovese si è chiuso anche il circuito nazionale, che ha toccato Crotone, Follonica, Villasimius e Ostia.
Il bilancio per il CVP è da applausi: Kilian Breda chiude 2° assoluto nel circuito, Tommaso Pierdomenico conferma il 1° posto tra i nati nel 2016, mentre Mia Paoletti è quinta tra le juniores femminili.

Tommaso Pierdomenico
Le parole dei protagonisti

Alla premiazione, tra le autorità presenti anche Giovanni Pierini, consigliere FIV Marche, e Walter Cavalluci, segretario nazionale della Classe Optimist, che ha espresso grande soddisfazione:

«Siamo contentissimi della regata e di tutta la stagione. Il Trofeo Kinder è un evento importante perché permette ai giovani alle prime armi di confrontarsi con atleti più esperti. Il Club Vela Portocivitanova è sempre stato un punto di riferimento e va ringraziato per l’impegno e l’accoglienza».

Una partenza della flotta a Civitanova
La presidente del CVP, Cristiana Mazzaferro, ha voluto ringraziare tutti:

«Grazie alla Classe Optimist e al Comitato di Regata per la professionalità e la disponibilità. Siamo orgogliosi dei risultati, ma ancor di più del numero crescente di giovani che si avvicinano alla vela proprio attraverso questa classe».

 

