Scuole in gara per l’ambiente: il Green Game accende Macerata

Due giornate all’insegna della sostenibilità e dell’educazione ambientale. Grande entusiasmo per la sessione speciale di Green Game promossa da A.T.A. 3 Macerata, che ha coinvolto gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia in un’avvincente esperienza formativa dedicata a raccolta differenziata, economia circolare, risparmio idrico e tutela dell’ambiente.

Green Game, cos’è

Il Green Game è il progetto didattico nazionale promosso dai Consorzi di Filiera per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi — Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea — che da anni porta nelle scuole italiane attività di sensibilizzazione interattive e dinamiche destinate alle nuove generazioni sull’importanza di comportamenti sostenibili e responsabili.

L’appuntamento maceratese si è tenuto lunedì 20 e martedì 21 ottobre nell’aula magna dell’I.T.E. “Gentili” di Macerata, che ha ospitato l’iniziativa e ha partecipato con le proprie classi, insieme al liceo artistico “G. Cantalamessa”, liceo classico e linguistico “G. Leopardi”, liceo scientifico “G. Galilei”, I.I.S. “Garibaldi – Bramante – Pannaggi” e I.I.S. “M. Ricci”.

Lezione interattiva e quiz

A dare il via all’iniziativa è stato Fulvio Riccio, formatore di A.T.A. 3 Macerata, che ha guidato gli studenti in una lezione interattiva capace di unire informazione e partecipazione attiva.

È seguita la sfida a colpi di quiz, condotta da Alvin Crescini, dove i ragazzi e le ragazze si sono messi alla prova tra curiosità, competenze ambientali e spirito di squadra.

Al termine della competizione, le classi vincitrici hanno ricevuto buoni per l’acquisto materiale didattico del valore di 500 euro (1° posto), 300 euro (2° posto) e 200 euro (3° posto).

I risultati

Sul podio della prima giornata la 2^D del Liceo Scientifico “G. Galilei”, al secondo e terzo posto rispettivamente la 2^T e la 2^S dell’I.I.S. “M. Ricci”. La seconda giornata è stata vinta dalla 1^P del Liceo “G. Leopardi”, seguita dalla 1^GL sempre del “Leopardi” e medaglia di bronzo per la 2^M del Liceo “G. Galilei. Ottimi risultati anche per le classi dell’I.I.S. “Garibaldi-Bramante-Pannaggi”, dell’I.T.E. “Gentili” e del Liceo Artistico Cantalamessa.

Inoltre, le migliori classi di ogni scuola hanno ottenuto il pass per la finale nazionale Green Game 2026, il grande evento sul riciclo che si terrà a Roma, con la partecipazione delle classi più virtuose d’Italia.

L’impegno di AATO3

«Il nostro impegno è costruire, insieme alle scuole del territorio, una comunità più attenta e responsabile – ha dichiarato Massimo Principi, direttore generale di AATO3 – Il Green Game, promosso dai Consorzi Nazionali, rappresenta un’occasione preziosa per crescere insieme nella cultura del rispetto ambientale» conclude A.T.A. 3 Macerata.

L’iniziativa di Macerata fa seguito a un altro evento di successo promosso da A.T.A. 3 lo scorso maggio al Politeama di Tolentino. In quell’occasione, a trionfare fu la classe 2^AAT dell’Istituto Omnicomprensivo “Leopardi Frau” di Tolentino, che si aggiudicò il primo posto. Seconda classificata la 4^ACS del “Leopardi Frau” di Sarnano, mentre il terzo posto andò alla 2^ Classico dell’IIS “Filelfo” di Tolentino.

Agli eventi di Tolentino e Macerata hanno preso parte, rispettivamente, i sindaci Mauro Sclavi e Sandro Parcaroli. Un’iniziativa che unisce formazione, gioco e consapevolezza, dimostrando come la sfida per l’ambiente possa cominciare dai banchi di scuola.

Di seguito le foto dei partecipanti del liceo scientifico Galilei di Macerata