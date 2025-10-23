giovedì, Ottobre 23, 2025
Scuole in gara per l’ambiente: il Green Game accende Macerata

Un’avvincente esperienza formativa dedicata a raccolta differenziata, economia circolare, risparmio idrico e tutela dell’ambiente promossa da A.T.A. 3 Macerata, che ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori della provincia

167

 

Green Game, il podio
Due giornate all’insegna della sostenibilità e dell’educazione ambientale. Grande entusiasmo per la sessione speciale di Green Game promossa da A.T.A. 3 Macerata, che ha coinvolto gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia in un’avvincente esperienza formativa dedicata a raccolta differenziata, economia circolare, risparmio idrico e tutela dell’ambiente.

Green Game, cos’è

Il Green Game è il progetto didattico nazionale promosso dai Consorzi di Filiera per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi — Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea — che da anni porta nelle scuole italiane attività di sensibilizzazione interattive e dinamiche destinate alle nuove generazioni sull’importanza di comportamenti sostenibili e responsabili.

L’appuntamento maceratese si è tenuto lunedì 20 e martedì 21 ottobre nell’aula magna dell’I.T.E. “Gentili” di Macerata, che ha ospitato l’iniziativa e ha partecipato con le proprie classi, insieme al liceo artistico “G. Cantalamessa”, liceo classico e linguistico “G. Leopardi”, liceo scientifico “G. Galilei”, I.I.S. “Garibaldi – Bramante – Pannaggi” e I.I.S. “M. Ricci”.

Green Game, il quiz on Alvin Crescini
Lezione interattiva e quiz

A dare il via all’iniziativa è stato Fulvio Riccio, formatore di A.T.A. 3 Macerata, che ha guidato gli studenti in una lezione interattiva capace di unire informazione e partecipazione attiva.

È seguita la sfida a colpi di quiz, condotta da Alvin Crescini, dove i ragazzi e le ragazze si sono messi alla prova tra curiosità, competenze ambientali e spirito di squadra.

Al termine della competizione, le classi vincitrici hanno ricevuto buoni per l’acquisto materiale didattico del valore di 500 euro (1° posto), 300 euro (2° posto) e 200 euro (3° posto).

Il sindaco Sandro Parcaroli
I risultati

Sul podio della prima giornata la 2^D del Liceo Scientifico “G. Galilei”, al secondo e terzo posto rispettivamente la 2^T e la 2^S dell’I.I.S. “M. Ricci”. La seconda giornata è stata vinta dalla 1^P del Liceo “G. Leopardi”, seguita dalla 1^GL sempre del “Leopardi” e medaglia di bronzo per la 2^M del Liceo “G. Galilei. Ottimi risultati anche per le classi dell’I.I.S. “Garibaldi-Bramante-Pannaggi”, dell’I.T.E. “Gentili” e del Liceo Artistico Cantalamessa.

Inoltre, le migliori classi di ogni scuola hanno ottenuto il pass per la finale nazionale Green Game 2026, il grande evento sul riciclo che si terrà a Roma, con la partecipazione delle classi più virtuose d’Italia.

Il liceo classico Leopardi
L’impegno di AATO3

«Il nostro impegno è costruire, insieme alle scuole del territorio, una comunità più attenta e responsabile – ha dichiarato Massimo Principi, direttore generale di AATO3 – Il Green Game, promosso dai Consorzi Nazionali, rappresenta un’occasione preziosa per crescere insieme nella cultura del rispetto ambientale» conclude A.T.A. 3 Macerata.

L’iniziativa di Macerata fa seguito a un altro evento di successo promosso da A.T.A. 3 lo scorso maggio al Politeama di Tolentino. In quell’occasione, a trionfare fu la classe 2^AAT dell’Istituto Omnicomprensivo “Leopardi Frau” di Tolentino, che si aggiudicò il primo posto. Seconda classificata la 4^ACS del “Leopardi Frau” di Sarnano, mentre il terzo posto andò alla 2^ Classico dell’IIS “Filelfo” di Tolentino.

green Game, liceo classico linguistico Leopardi
Le tre squadre vincitrici

Agli eventi di Tolentino e Macerata hanno preso parte, rispettivamente, i sindaci Mauro Sclavi e Sandro Parcaroli. Un’iniziativa che unisce formazione, gioco e consapevolezza, dimostrando come la sfida per l’ambiente possa cominciare dai banchi di scuola.

Di seguito le foto dei partecipanti del liceo scientifico Galilei di Macerata

Green Game, liceo scientifico Galilei di Macerata
Green Game, liceo scientifico Galilei di Macerata Green Game, liceo scientifico Galilei di Macerata Green Game, liceo scientifico Galilei di Macerata

 

 

