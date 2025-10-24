Premio a Riccardo Rosati per la gestione di mille euro di risparmi

“Avete mille euro da usare. Come li spendereste?”. La risposta di Riccardo Rosati del Convitto Leopardi gli ha fatto vincere il premio al contest del Banco Marchigiano sul valore del risparmio

Alunno della classe 3B della scuola secondaria di primo grado, è stato premiato nell’ambito del “Mini Budget Simulator” e ha ricevuto in dono dall’istituto di credito un elegante smartwatch.

Il contest

Il concorso era stato lanciato a maggio, durante la cerimonia conclusiva di Cronisti in classe, il progetto del Resto del Carlino che trasforma gli studenti in piccoli giornalisti e giornaliste.

In quell’occasione Massimo Tombolini, direttore generale del Banco Marchigiano, aveva sottolineato l’importanza dell’educazione finanziaria, ricordando come imparare a gestire le proprie risorse fin da giovani rappresenti un passo fondamentale verso la consapevolezza e l’autonomia. Tombolini aveva inoltre invitato ragazze e ragazzi a riflettere su come utilizzare responsabilmente il denaro.

Le proposte di Riccardo Rosati

«Riccardo ha raccolto quell’invito con sensibilità e maturità – si legge in una nota della scuola – elaborando risposte creative dedicate ai diversi settori di spesa, agli errori di gestione da evitare e alle possibili aree di investimento. I suoi scritti coniugano riflessione personale, senso di responsabilità, coerenza nelle scelte e attenzione ai valori del risparmio e della misura».

Grande soddisfazione è stata espressa anche dalla rettrice e dirigente scolastica Alessandra Gattari, che ha sottolineato come «questo riconoscimento premi non solo il talento individuale di Riccardo, ma anche la capacità della nostra scuola di educare alla riflessione, alla creatività e al valore delle piccole scelte quotidiane».

L’orologio ricevuto, simbolo del tempo che scorre e della necessità di saperlo usare con saggezza, assume così un significato ancora più profondo: ricorda che, come il risparmio, anche il tempo è una risorsa preziosa da amministrare con equilibrio e consapevolezza.