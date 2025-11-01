Halloween, brividi e divertimento nelle piazze: via al contest delle zucche

Halloween è appena terminato. Le piazze marchigiane si sono animate di ambientazioni e di tantissimi ragazzi e ragazze in paurosi travestimenti.

Intanto continua il contest di Cronache Junior. Hai tempo fino a lunedì sera per inviare la foto della zucca che hai realizzato via Instagram (Cronache Junior), via mail a info@cronachejunior.it o su whatsapp al 3395246063.

Clicca qui per tutte le informazioni su come partecipare

Halloween da brivido a Matelica

Un pomeriggio da paura, ma solo nel senso più divertente ieri a Matelica dove piazza Enrico Mattei si è trasformata in un vero e proprio mondo dell’orrore grazie all’evento “Halloween da brivido. In Piazza… a Matelica!”.

Tantissime famiglie e bambini hanno partecipato con entusiasmo alle attività organizzate dalla Pro Matelica, con il contributo del Comune di Matelica. Tra scenografie spettrali, giochi a tema con premi mostruosi, laboratori creativi, truccabimbi da film horror e un mini park pieno di sorprese, il divertimento è stato assicurato per tutti.

L’amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa e ha ringraziato la Pro Matelica per aver regalato alla città un pomeriggio di allegria, fantasia e condivisione.

Un Halloween da ricordare, tra risate, travestimenti e qualche brivido!.