«Il mio primo Halloween in discoteca»

E’ stato un Halloween di festa per le ragazze e i ragazzi più giovani della provincia di Macerata che si sono dati appuntamento all’Azure di Casette Verdini a Pollenza. È lì che era in programma l’esibizione di 22Simba, cantante trap molto conosciuto tra i più giovani e le più giovani. E’ Giulia Frattani, 16 anni, di Macerata, a raccontare la serata vissuta con tanti coetanei e tante coetanee.

«La mia prima serata in discoteca»

di Giulia Frattani

Il 31 ottobre è una festa che cambia di molte sfumature in base all’età: da piccola sono sempre stata abituata a festeggiarlo passeggiando per Macerata con le mie amiche in cerca di caramelle e travestite in modo più originale e spaventoso possibile.

Invece ora a quasi 17 anni è proprio tutta un’altra storia. La serata di Halloween è stata molto articolata, ma anche davvero bella: sono iniziati i preparativi verso le 19 di sera, nonostante ci stavamo organizzando già da 3 settimane per essere pronti al meglio.

Ho invitato a casa delle mie amiche in modo da truccarci e prepararci insieme. Per la prima volta non mi sono sistemata per Halloween, ma per andare in discoteca, più precisamente all’Azure.

Non ci ero mai stata ed ero super emozionata, soprattutto perché venivano con me il mio ragazzo ed il mio gruppo di amici.

La serata all’Azure

Verso le 22.45 è iniziata la vera e propria impresa per entrare in questo locale, era davvero pieno di gente: partendo dai più piccoli di 14 anni, fino a ragazzi di 20.

Siamo riusciti ad entrare solo a mezzanotte ed è lì che é iniziato il vero divertimento. C’era la musica, divani dove potersi riposare dopo essersi scatenati in pista, un bancone per poter prendere da bere e poi zone un po’ più vuote agli angoli della sala dove poter stare più tranquilli.

Inoltre verso l’una è arrivato anche l’ospite della serata, ovvero 22Simba, che è un cantante trap molto giovane, facendoci sentire i suoi pezzi più famosi.

Mi sono divertita davvero tanto. Mi sentivo bene perché stavo in un posto molto controllato con tutti ragazzi e ragazze della mia età, dove poterci divertire senza preoccupazioni.

Come prima esperienza è stata molto più che positiva.