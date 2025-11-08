Il futuro è digitale, certificazione per 150 studenti del Mattei

Cerimonia di consegna delle certificazioni digitali agli studenti del Mattei, Istituto di istruzione superiore di Recanati.
Un traguardo importante per 150 studenti delle classi terze, che hanno completato con successo il percorso formativo avviato nel primo biennio.
L’istituto, test center accreditato Aica, da anni propone agli studenti del Mattei un percorso strutturato di formazione digitale che accompagna gli studenti del primo e secondo anno alla preparazione e al superamento dei sette esami della certificazione Icdl (International Certification of Digital Literacy) Full Standard, riconosciuta a livello internazionale come standard di competenza informatica.
«Grazie all’impegno della dirigenza e alla fiducia delle famiglie – fa sapere l’istituto – verso tale progettualità, la quasi totalità degli studenti dell’Istituto consegue nel secondo anno il prestigioso attestato, arricchendo così il proprio curriculum scolastico e professionale».
«Formare cittadini digitali competenti significa prepararli alle sfide del mondo di domani – spiega la dirigente, professoressa Antonella Marcatili – Al Mattei crediamo fortemente nel valore delle certificazioni, che affiancano il diploma tradizionale e attestano competenze reali, spendibili nel mondo del lavoro e dell’università».