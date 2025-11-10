Cantano una canzone e la fanno musicare dall’Ai: «Così raccogliamo fondi per una scuola in Etiopia»

Bambini e bambine che cantano per coronare un sogno d’amore. Venti giovanissimi ragazzi e giovanissime ragazze tra i 9 e i 13 anni, che frequentano i centri dell’Albero dei Balocchi di Civitanova Marche, stanno infatti preparando una canzone di solidarietà, che servirà a sostenere la crescita di una scuola in Etiopia.

La voce diventa un messaggio di speranza

Armati di fantasia, sensibilità e voglia di fare del bene, hanno deciso infatti di trasformare la loro voce in un dono, lanciando un messaggio di speranza per loro coetanei e coetanee, lontani ma mai troppo distanti.

Così, insieme ai propri educatori ed educatrici, hanno deciso di scrivere una canzone, componendo una melodia che parlasse delle differenze nel mondo, di chi ha la fortuna di nascere “sotto il sole” e di chi invece cresce “sotto rumore e dolore”.

Il testo, interamente ideato e scritto dai ragazzi e dalle ragazze, è una poesia di empatia e consapevolezza. Ma i giovanissimi e le giovanissime non si sono fermati alle parole e, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, hanno dato vita anche alla musica che accompagna il loro canto.

Il progetto della scuola in Etiopia

Il progetto, dicevamo, ha uno scopo profondo: raccogliere fondi per “Nel cuore un sogno”, una onlus fondata da due donne marchigiane che, con coraggio e amore, hanno contribuito alla costruzione di una scuola in Etiopia. Si tratta di una struttura che oggi accoglie molti studenti, offrendo loro istruzione e futuro.

Attraverso la loro canzone, questi piccoli grandi artisti e artiste vogliono allora fare parte di quel sogno, perché sanno che ogni nota, ogni parola, ogni sorriso può fare la differenza. «Abbiamo scritto questa canzone – spiegano – per dire che tutti i bambini e le bambine del mondo meritano la stessa felicità».

La canzone sarà pronta a giorni e Cronache Junior vi aggiornerà passo passo su questo progetto.

La raccolta fondi ,invece, è già partita, e chi ascolta la loro voce non può restare indifferente. Per saperne di più e per contribuire alla raccolta: 3208497654