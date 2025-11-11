ioleggoperché, invitano i passanti a donare libri per le scuole e si trovano davanti due attori

Quante sorprese con #ioleggoperché: ecco cosa è successo a Macerata.

Uscendo dal teatro Lauro Rossi, dove questa sera porteranno in scena “L’anatra all’arancia”, Emilio Solfrizzi e Irene Ferri, attori molto amati del teatro e della tv, si sono trovati a passare ieri sera davanti alla Bottega del Libro.

Proprio in quel momento in strada c’era un gruppo festoso di studenti partecipanti a #ioleggoperché, la campagna nazionale che ha l’obiettivo di far donare libri alle scuole.

Ragazzi e ragazze con i loro insegnanti stavano invitando i passanti ad acquistare libri da donare alla loro scuola e non si sono lasciati scappare i due artisti

Accolti con calore, hanno partecipato anche loro all’iniziativa, donando dei libri e incoraggiando i più giovani a leggere di più.

«I libri fanno viaggiare la fantasia – hanno detto –. È bellissimo vedere tanto entusiasmo intorno alla lettura».

La libreria era piena di colori e sorrisi: i bambini e le bambine avevano preparato segnalibri, cartelloni e piccoli oggetti artigianali per invitare la città a contribuire. La raccolta è una vera festa della lettura.

«Per noi è sempre un’emozione – raccontano dalla Bottega del Libro – vedere i più piccoli impegnati con tanta passione. Quando la città si unisce per un libro, succedono cose meravigliose»

E così, tra attori, studenti e montagne di libri nuovi, #ioleggoperché ha regalato a Macerata giornate di storie, fantasia e solidarietà.