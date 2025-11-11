Scuola Dante Alighieri, la corsa campestre diventa una festa dello sport

di Marta Galletta*

Si sono svolte il 7 ed il 9 novembre le fasi d’Istituto della corsa campestre degli alunni e delle alunne delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” di Macerata.

Ordinati e tra gli sguardi attenti di nonni con nipotini per mano e genitori curiosi, circa 250 ragazze e ragazzi, accompagnati dai propri docenti, hanno raggiunto il campo sportivo di Collevario dove hanno trovato ad attenderli il professor Franco Lorenzetti, fondatore dell’Avis Atletica Macerata, società sportiva della quale quest’anno ricorre il cinquantesimo.

Poche parole di riflessione sull’importanza dello sport e dell’atletica, qualche ricordo di grandi glorie del passato, e poi l’appello, un numero da appuntare sulla maglia, un sorso d’acqua, le ultime raccomandazioni e tutti sulla linea di partenza.

Le gare di corsa campestre

Mercoledì 7 novembre è stata la volta dei ragazzi e delle ragazze delle classi seconde e terze che si sono misurati: i cadetti nei 2000 metri e le cadette nei 1400 metri. Previdenti, i più hanno saputo dosare le proprie energie per riuscire a portare a termine la gara, ma soprattutto per staccarsi dal gruppo nello sprint finale.

Venerdì 9 novembre è toccato invece ai ragazzi e alle ragazze delle classi prime che si sono misurati tutti nei 1200 metri. Per loro si è trattato della prima competizione sportiva ufficiale e questo forse spiega l’entusiasmo e la foga che, non controllata, ha costretto alcuni a fermarsi prima del termine della gara. E dire che i loro professori di educazione fisica, Emanuela Sperandio e Davide Bozzanga, li avevano tanto avvertiti e invitati a dosare le proprie energie.

Le gare si sono svolte nel migliore dei modi ed alla fine sudati ma soddisfatti i ragazzi e le ragazze hanno tagliato il traguardo. Poi chi si è steso a terra per riprender fiato, chi ha fatto esercizi di stretching per distendere i muscoli, chi ne ha approfittato per fare commenti.

Una festa dello sport

Alla fine le premiazioni tra grida, battiti di mano, cori e soprattutto tante foto. Infine il sole a mitigare l’aria, la musica della professoressa Claudia Antonelli ad accendere gli animi e lo spirito collaborativo di tutti hanno reso l’evento una vera e propria festa dello sport.

Le medaglie, offerte dalla Polisportiva Avis Macerata, sono state assegnate ai primi sei classificati per ogni categoria, maschile e femminile, ma c’erano medaglie anche per il dirigente scolastico Milco Calzetti e la vicepreside Simona Esposito.

Grande soddisfazione per le atlete e gli atleti che si sono qualificati per la fase provinciale, ma grande gioia anche per i loro compagni di classe che hanno incitato con un tifo da stadio i corridori durante le gare.

«E’ stata una prova molto difficile per noi delle classi seconde – dice Alessandra L. – perchè ci siamo dovuti confrontare con i ragazzi più grandi delle classi terze. Io però ce l’ho fatta e mi sono qualificata!”

«Per me è stato molto importante l’incitamento dei compagni di classe – aggiunge Marta G.– Sono arrivata prima già altre volte, ma farlo davanti ai propri compagni di classe è davvero fantastico”.

I qualificati e le qualificate

Ora i primi quattro classificati per ogni categoria rappresenteranno la scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” di Macerata nella fase provinciale.

Categoria cadetti: 1° classificato Davide R. 2A; 2° Michele B. 2A; 3° classificato Matteo D.B. 3D; 4° classificato Alex C. 3C.

Categoria cadette: 1^ classificata Marta G. 3E ; 2^classificata Sofia C. 3A ; 3^ classificata Agnese C.3A; 4^ classificata Alessandra L. 2C.

Categoria ragazzi: 1° classificato Alessandro M. 1A; 2° classificato Emanuele V. 1B; 3° classificato Ioannis M.C. 1E; 4° classificato Emanuele M. 1C.

Categoria ragazze: 1^ classificata Matilde L. 1F; 2^ classificata Caterina D.A. 1A; 3^ classificata Bianca I. 1C; 4^ classificata Elena T. 1B.

*Marta Galletta, classe 3E della secondaria I grado “Dante Alighieri”