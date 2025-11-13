Lanternata, boschi e tradizioni: così a Macerata l’autunno diventa gentile

A Macerata l’autunno è diventato una stagione speciale, fatta di luce, gentilezza e comunità. Protagonisti: bambini, bambine e famiglie che, insieme all’associazione “Genitori&Figli, per mano”, hanno vissuto giornate dedicate alla natura e ai valori più importanti: accogliere, condividere, prendersi cura. Il culmine nella Lanternata di San Martino.

Ghiande che parlano di forza

Si è iniziato sabato 8 novembre con “Ghiande d’autunno”, un’attività svolta tra il Parco del Distretto Sanitario “Raffaello Sanzio” e il Parco di Villa Lauri. Le ghiande sono diventate piccole ma potenti maestre: simbolo di forza, radici e crescita, hanno guidato i bambini e le bambine alla scoperta dei segreti del bosco in autunno.

La Lanternata che illumina il cuore

Il momento più atteso è arrivato l’11 novembre, giorno di San Martino, con la tradizionale Lanternata. Quest’anno, per la prima volta, non si è svolta all’Abbadia di Fiastra ma nel Parco di Villa Lauri, trasformato in un sentiero di luci.

Le lanterne, costruite a casa dai bambini e dalle bambine, hanno illuminato il parco come piccole stelle.

Un simbolo perfetto in occasione della Giornata della Gentilezza di oggi: proprio come San Martino condivise il suo mantello con un viandante infreddolito, anche le lanterne ricordano che un gesto gentile può portare luce agli altri.

Una pausa per la Caccia al Tesoro di Ognissanti

Quest’anno l’associazione ha comunicato al Comune di Macerata che non organizzerà la storica Caccia al Tesoro di Ognissanti al Parco di Villa Lauri, dopo tanti anni di successo.

Nella lettera ufficiale, l’associazione ha ricordato che questa iniziativa ha ispirato negli anni molte altre realtà del territorio e si è resa disponibile a collaborare con il Comune se l’evento in futuro verrà reso istituzionale.

Nel Bosco Incantato tra gnomi e tradizioni

Le attività autunnali non finiscono qui: domenica 16 novembre le famiglie parteciperanno al Pranzo di San Martino a Sefro. Prima del pranzo, grandi e piccoli cammineranno nel Bosco Incantato, tra gnomi e magie naturali.

La giornata proseguirà poi con le tradizioni marchigiane e la possibilità di visitare i borghi di Pioraco e Serrapetrona.

Un autunno che insegna la gentilezza

E’ così, che con l’associazione “Genitori&figli per mano” questo autunno non è solo una stagione, ma un vero percorso educativo: un invito a riscoprire il valore della luce, della condivisione e del camminare insieme. Perché essere gentili – proprio come insegnava San Martino – può scaldare il cuore, proprio come una lanterna in una sera d’autunno.