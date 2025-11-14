Un tesoro di carta per grandi sogni: libri in dono alla Fratelli Cervi

Un carico di libri per la biblioteca scolastica. Le classi 1ª A e 1ª B della scuola primaria “Fratelli Cervi“ hanno partecipato con entusiasmo all’evento di donazione di libri promosso dall’azienda Edif in collaborazione con la Libreria Giunti al Punto di Macerata.



Desiderano quindi esprimere il loro più sincero ringraziamento per il gesto di grande generosità e attenzione verso la scuola.

Il valore di un libro

«L’iniziativa- scrive la scuola – accolta con gioia da alunni, alunne e insegnanti, rappresenta un’importante occasione di incontro tra scuola e territorio e un gesto concreto di promozione della lettura tra i più piccoli. Ogni libro ricevuto è un invito a scoprire nuovi orizzonti, a coltivare la curiosità e ad alimentare la fantasia.

In un tempo in cui la lettura rischia di perdere spazio nella quotidianità dei bambini e delle bambine, azioni come questa riaffermano il valore della cultura come bene comune e ricordano quanto la collaborazione tra istituzioni scolastiche e realtà locali possa generare esperienze educative di grande valore».

Grazie a questo dono, la biblioteca scolastica potrà arricchirsi di nuove storie e diventare uno spazio dove i bambini e le bambine possano nutrire i propri sogni e dare forma alla fantasia, scoprendo nel libro un compagno di viaggio per la vita.

Una donazione che promuove l’amore per la lettura

«Tutti gli alunni, le alunne e gli insegnanti della scuola primaria ”Fratelli Cervi“ – conclude la nota – ringraziano l’Azienda Edif e la Libreria Giunti al Punto, per aver contribuito a promuovere l’amore per la lettura e a stimolare la crescita culturale dei più piccoli, offrendo a ciascun bambino nuove opportunità di scoperta e apprendimento.

“Ogni sogno ha bisogno di una storia per prendere il volo.”

(Anonimo)»