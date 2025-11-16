Corsa campestre alla Fermi, anima e corpo verso il traguardo

Cosa c’è di più bello che trascorrere una mattinata all’aria aperta, al sole, su un campo, tutti insieme all’insegna dell’attività sportiva?

È ciò che è successo a Macerata martedì 11 novembre, nel terreno di gioco del quartiere Pace, agli alunni e alle alunne della secondaria “E. Fermi” i quali hanno disputato la fase di Istituto di corsa campestre: le classi prime (categoria ragazzi/e) hanno percorso 1200 metri, mentre le seconde e le terze si sono confrontate sulle lunghezze di 1400 metri. (categoria cadette) e di 2000 metri. (categoria cadetti).

Corsa campestre: resistenza, concentrazione e passione

«Una giornata meravigliosa – si legge in una nota della scuola – quasi primaverile quella di martedì scorso, che ha regalato momenti di gioia a tanti studenti i quali, lontani dai banchi di scuola e dalla solita routine, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con sé stessi e con tanti altri compagni e compagne tramite la corsa, prova per eccellenza di resistenza, concentrazione, passione.

Hanno impiegato “anima e corpo” tutti i partecipanti e le partecipanti per arrivare al traguardo, dimostrando tanta determinazione, alcuni nel voler conquistare il podio, altri nel voler arrivare comunque in fondo alla gara; l’importante è esserci, sempre, e partecipare con entusiasmo»

La preparazione naturalmente è iniziata a partire dai primi giorni di lezione, a scuola, sia in palestra che all’aperto, con le professoresse Elfrida Luchetti ed Elvira Pardi le quali, per l’evento, hanno potuto contare sulla preziosa collaborazione del collega Michele Cafagna Michele e del professor Franco Lorenzetti, fondatore dell’Avis atletica Macerata, società che quest’anno festeggerà il cinquantesimo dalla inaugurazione, che ha donato le medaglie assegnate ai primi sei classificati di ogni categoria, maschile e femminile. Presente in campo anche il dottor Enrico Piccinini, sempre disponibile ad offrire assistenza medica.

«Grazie a questa sinergia – prosegue la scuola – è stato possibile regalare ai ragazzi e alle ragazze una mattinata come poche altre, davvero speciale, da non dimenticare».

I risultati

Di seguito, l’elenco dei primi sei classificati/e:

Cat. RAGAZZI:

1° Elia Luchetti 1C;

2° Pietro Marsili 1C;

3° Jacopo Berrè 1D;

4° Lorenzo Cerquetta 1C;

5° Mirko Sula 1A;

6° Daniele Mogetta 1C

Cat. RAGAZZE:

1° Kinza Gharsellaoui 1D;

2° Linda Ciocci 1C;

3° Karina Moreta 1D;

4° Gaia Saltari 1C;

5° Israa Meknassi 1A;

6° Aurora Mogetta 1C

Cat. CADETTI:

1° Tommaso Mengoni 3B;

2° Pietro Mogetta 3C;

3° Marco Dezi 3C;

4° Florent Musliu 3D;

5° Mattia Tomassini 3C;

6° Francesco Laici 2D

Cat. CADETTE:

1° Sveva Piergiacomi 3D;

2° Sara Forconi 3C;

3° Giada Meschini 2D;

4° Chiara Cipriani 3C;

5° Viola Carducci 2D;

6° Ludovica Patassini 3B