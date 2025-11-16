domenica, Novembre 16, 2025
Macerata

Corsa campestre alla Fermi, anima e corpo verso il traguardo

Nel terreno di gioco del quartiere Pace a Macerata, agli alunni e alle alunne della secondaria hanno disputato la fase di Istituto

261

Corsa campestreCosa c’è di più bello che trascorrere una mattinata all’aria aperta, al sole, su un campo, tutti insieme all’insegna dell’attività sportiva?

È ciò che è successo a Macerata martedì 11 novembre, nel terreno di gioco del quartiere Pace, agli alunni e alle alunne della secondaria “E. Fermi” i quali hanno disputato la fase di Istituto di corsa campestre: le classi prime (categoria ragazzi/e) hanno percorso 1200 metri, mentre le seconde e le terze si sono confrontate sulle lunghezze di 1400 metri. (categoria cadette) e di 2000 metri. (categoria cadetti).

Corsa campestre: resistenza, concentrazione e passione

«Una giornata meravigliosa – si legge in una nota della scuola – quasi primaverile quella di martedì scorso, che ha regalato momenti di gioia a tanti studenti i quali, lontani dai banchi di scuola e dalla solita routine, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con sé stessi e con tanti altri compagni e compagne tramite la corsa, prova per eccellenza di resistenza, concentrazione, passione.
Hanno impiegato “anima e corpo” tutti i partecipanti e le partecipanti per arrivare al traguardo, dimostrando tanta determinazione, alcuni nel voler conquistare il podio, altri nel voler arrivare comunque in fondo alla gara; l’importante è esserci, sempre, e partecipare con entusiasmo»

Corsa campestre, la partenza

La preparazione naturalmente è iniziata a partire dai primi giorni di lezione, a scuola, sia in palestra che all’aperto, con le professoresse Elfrida Luchetti ed Elvira Pardi le quali, per l’evento, hanno potuto contare sulla preziosa collaborazione del collega Michele Cafagna Michele e del professor Franco Lorenzetti, fondatore dell’Avis atletica Macerata, società che quest’anno festeggerà il cinquantesimo dalla inaugurazione, che ha donato le medaglie assegnate ai primi sei classificati di ogni categoria, maschile e femminile. Presente in campo anche il dottor Enrico Piccinini, sempre disponibile ad offrire assistenza medica.
«Grazie a questa sinergia – prosegue la scuola – è stato possibile regalare ai ragazzi e alle ragazze una mattinata come poche altre, davvero speciale, da non dimenticare».

Categoria Ragazzi

I risultati

Di seguito, l’elenco dei primi sei classificati/e:

Cat. RAGAZZI:
1° Elia Luchetti 1C;
2° Pietro Marsili 1C;
3° Jacopo Berrè 1D;
4° Lorenzo Cerquetta 1C;
5° Mirko Sula 1A;
6° Daniele Mogetta 1C

Categoria ragazze

Cat. RAGAZZE:
1° Kinza Gharsellaoui 1D;
2° Linda Ciocci 1C;
3° Karina Moreta 1D;
4° Gaia Saltari 1C;
5° Israa Meknassi 1A;
6° Aurora Mogetta 1C

Categoria Cadetti

Cat. CADETTI:
1° Tommaso Mengoni 3B;
2° Pietro Mogetta 3C;
3° Marco Dezi 3C;
4° Florent Musliu 3D;
5° Mattia Tomassini 3C;
6° Francesco Laici 2D

Categoria Cadette

Cat. CADETTE:
1° Sveva Piergiacomi 3D;
2° Sara Forconi 3C;
3° Giada Meschini 2D;
4° Chiara Cipriani 3C;
5° Viola Carducci 2D;
6° Ludovica Patassini 3B

FOTO

