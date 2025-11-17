Il Garage Rock Festival è stato un successo

A Piediripa si è acceso ieri un palco speciale: quello del Garage Rock Festival, un evento unico nel suo genere, nato grazie alla collaborazione tra l’associazione I Fuoriclasse, il Comitato Festeggiamenti di Piediripa e il maestro di chitarra Andrea Pastore della scuola AP Music.

L’idea alla base del festival, che si è svolto ieri nella frazione di Macerata e ha avuto un grande successo, è semplice ma potentissima: non conta solo vincere, conta condividere. Da quasi dieci anni l’associazione I Fuoriclasse porta avanti questo messaggio, prima nello sport e ora anche nella musica e nelle altre arti. Perché quando ci si lascia guidare dalle proprie passioni, tutto diventa possibile.

«In un mondo – spiega l’associazione – in cui la musica è un linguaggio universale, abbiamo deciso di dare spazio a band provenienti non solo da Macerata, ma da tutta la provincia, per dimostrare che la passione è l’unico vero motore che spinge ogni nota, ogni melodia, ogni ritmo».

Musica senza limiti di età

Una delle particolarità del Garage Rock Festival è la varietà dei partecipanti: dai10 anni in su, tra band, soliste e solisti, tutti con tre brani da proporre – cover o inediti – per raccontare una storia attraverso la musica.

Hanno partecipato I Forsaken, Edoardo Lattanzi, Pharmakos, Niccolò Frenicchi, Cheese Shoop, Gaia Cherubini, I Rude, Midnight Breakout, The Future, Biagio Ferreri e The Moon Visitors.

La giuria

La giuria, composta da professionisti come la musicista Linda Antonetti, il cantautore MirkOeilCane e il compositore Emilio Munda, non ha giudicato solo la tecnica, ma soprattutto l’autenticità (intesa come la capacità di far emergere la propria verità musicale), la passione e la creatività, il coraggio di sperimentare e uscire dagli schemi.

Perché il vero premio non è una coppa: è essere ascoltati, crescere, imparare e trovare un pubblico che condivide lo stesso entusiasmo.

I vincitori del Garage Rock Festival

Ecco i giovani (e meno giovani) musicisti che si sono distinti:

Categoria Under 18:

I Rude

Niccolò Frenicchi

Categoria Over 18:

The Moon Visitors

The Future

Premio della critica: Niccolò Frenicchi

Ma cos’è il garage rock?

Il nome può far sorridere, ma il garage rock è un genere importantissimo nella storia della musica. Nasce negli Stati Uniti negli anni ’60, quando moltissimi ragazzi iniziano a suonare proprio nei garage di casa.



Ma per i Fuoriclasse «Il garage rock rappresenta la forza della passione che ti spinge a riunirti anche nei garage pur di avere uno spazio per provare da solo o con la tua band».