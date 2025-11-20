giovedì, Novembre 20, 2025
Montelupone

Letture su un tappeto di foglie a Montelupone

Il borgo, diventato presidio “Nati per Leggere”, ha visto tante persone al primo degli appuntamenti in programma

81
Montelupone, letture su un tappeto di foglie
Un momento dell’iniziativa

Colori, storie e piccole meraviglie hanno accolto bambini, bambine e famiglie alla Pinacoteca di Montelupone per l’evento “Letture su un tappeto di foglie” promosso da “Nati per Leggere”, iniziativa nazionale dedicata alla lettura ad alta voce nei primi anni di vita.

Tra foglie dorate e scenografie naturali, i piccoli e le piccole partecipanti hanno potuto ascoltare storie appassionanti e animazioni dedicate, trasformando la pinacoteca in uno spazio magico e accogliente.

L’iniziativa ha visto una partecipazione sorprendente di bambini, bambine e genitori sottolineando quanto la lettura condivisa possa diventare un momento di gioia e scoperta per tutta la famiglia.

Montelupone, letture su un tappeto di foglie

«Promuovere la lettura – scrive il Comune in una nota – fin dai primi anni significa favorire lo sviluppo del linguaggio, stimolare la curiosità e creare legami affettivi attraverso le storie. La scelta della pinacoteca come location ha aggiunto un tocco speciale, trasformando le letture in un’esperienza multisensoriale tra arte e natura».

«La risposta delle persone ci ha davvero tanto gratificato – ha commentato l’assessora alla cultura Orietta Mogliani – vedere i bambini affascinati dalle storie, conferma quanto sia importante portare la lettura vicino ai più piccoli in contesti piacevoli e creativi».
Il prossimo appuntamento sarà il 6 dicembre con “Miele sotto l’albero di Natale”.

 

Potrebbe interessarti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultime notizie

Load more

FOTO

-

@LabCom S.r.l. Contrada Alberotondo, 5/B – Macerata
P.IVA: 02162220434 C.F.: 02162220434
Capitale Sociale i.v. 10.000 euro labcom.srl@pec.it Registrazione al Tribunale di Macerata n. 2672/2025 Direttrice responsabile: Alessandra Pierini
Contattaci: info@cronachejunior.it
mobile +393395246063

© Copyright 2024