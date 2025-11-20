Letture su un tappeto di foglie a Montelupone

Colori, storie e piccole meraviglie hanno accolto bambini, bambine e famiglie alla Pinacoteca di Montelupone per l’evento “Letture su un tappeto di foglie” promosso da “Nati per Leggere”, iniziativa nazionale dedicata alla lettura ad alta voce nei primi anni di vita.

Tra foglie dorate e scenografie naturali, i piccoli e le piccole partecipanti hanno potuto ascoltare storie appassionanti e animazioni dedicate, trasformando la pinacoteca in uno spazio magico e accogliente.

L’iniziativa ha visto una partecipazione sorprendente di bambini, bambine e genitori sottolineando quanto la lettura condivisa possa diventare un momento di gioia e scoperta per tutta la famiglia.

«Promuovere la lettura – scrive il Comune in una nota – fin dai primi anni significa favorire lo sviluppo del linguaggio, stimolare la curiosità e creare legami affettivi attraverso le storie. La scelta della pinacoteca come location ha aggiunto un tocco speciale, trasformando le letture in un’esperienza multisensoriale tra arte e natura».

«La risposta delle persone ci ha davvero tanto gratificato – ha commentato l’assessora alla cultura Orietta Mogliani – vedere i bambini affascinati dalle storie, conferma quanto sia importante portare la lettura vicino ai più piccoli in contesti piacevoli e creativi».

Il prossimo appuntamento sarà il 6 dicembre con “Miele sotto l’albero di Natale”.