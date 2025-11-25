A lezione con Jazz Manciola e i personaggi di Pollenza diventano un fumetto

Ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 13 anni hanno partecipato, sabato e domenica, a “A lezione di fumetto”, il corso di due giornate guidato dall’illustratore e fumettista Jazz Manciola. L’iniziativa rientra nel progetto “So…Star tra i libri: leggere, scoprire, creare”, promosso dal Comune di Pollenza e finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura nell’ambito del bando “Città che legge 2024”.

Personaggi da fumetto

Obiettivo del corso era la realizzazione di alcune tavole illustrate aventi come protagonisti personaggi noti di Pollenza, che i partecipanti hanno potuto incontrare nella giornata di sabato. I ragazzi e le ragazze hanno così ascoltato il fotografo Franco Tomassini, che ha raccontato la sua vita tra macchine fotografiche, teatro e qualche divertente aneddoto, Stefania Pietrani – per molti “zia Stefy” – che ha presentato la storia della Fattoria della Meraviglia e dei suoi animali e Maurizio Petrini, titolare – insieme a Mauro – del Brian Borù Pub, che proprio pochi giorni fa ha festeggiato i 30 anni di attività, svelando curiosità e retroscena del lavoro dietro al bancone.

A seguire, i giovani partecipanti hanno conosciuto anche la pattinatrice Valentina Buccolini, che ha condiviso la sua passione per il pattinaggio e le numerose gare affrontate, Leonardo Cacciamani, che ha raccontato il suo legame con la musica e l’avventura della nascita di “Radio Pollenza” tra le mura di casa e, infine, Antonella Ventura, poetessa e fondatrice dell’associazione “Arte per le Marche” che ha fatto conoscere ai giovani partecipanti la storia dell’Abbazia di Rambona.

Tra tavole e questionari

Nella giornata di domenica i giovani fumettisti hanno lavorato sui personaggi incontrati, reinterpretandoli e inventando nuove storie che li vedono protagonisti. Guidati dai consigli e dai suggerimenti di Jazz Manciola, i partecipanti hanno sviluppato e completato le proprie tavole, che l’illustratore ha poi raccolto. I lavori diventeranno presto un fumetto e saranno pubblicati.

Al termine dell’iniziativa, ragazzi e ragazze hanno condiviso l’entusiasmo per questa esperienza attraverso un questionario di gradimento. Tra i commenti, si legge: «Mi piacerebbe rifare questa esperienza!», «Ho potuto imparare cose che prima non sapevo fare e mi sarebbe piaciuto che fosse durato di più», «Lo consiglio a tutti”. E ancora: «Mi è piaciuta questa esperienza perché ho conosciuto persone nuove ed è stato un corso perfetto», «Mi è piaciuto perché siamo stati liberi di creare!» e «Mi è piaciuta tanto questa esperienza perché il mio sogno è fare il fumettista».

Da Capek all’Apocalisse fredda, chi è Jazz Manciola

Jazz Manciola è tra i fondatori della rivista “Capek”, vincitrice del premio Gran Guinigi come miglior realtà editoriale nel 2020, ed è tra gli organizzatori del festival AFA, festival di autoproduzioni a fumetti a Milano. È socio fondatore del colletivo Trincea Ibiza e collabora come visualizer e concept artist per Krotchy, Mammafotogramma e Golden Goose. Dal 2018 è docente di fumetto per Corsi Corsari e collabora attivamente con associazioni e librerie a Milano realizzando laboratori artistici. Pubblica su TacoToon il webcomic “Apocalisse Fredda”.