A lezione con Jazz Manciola e i personaggi di Pollenza diventano un fumetto

Successo per l'appuntamento con l'illustratore e fumettista nell'ambito del progetto “So…Star tra i libri: leggere, scoprire, creare”, promosso dal Comune di Pollenza

Jack Manciola dà lezioni di fumetto a Pollenza
Foto di gruppo dopo la lezione di fumetto con Jack Manciola

Ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 13 anni hanno partecipato, sabato e domenica, a “A lezione di fumetto”, il corso di due giornate guidato dall’illustratore e fumettista Jazz Manciola. L’iniziativa rientra nel progetto “So…Star tra i libri: leggere, scoprire, creare”, promosso dal Comune di Pollenza e finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura nell’ambito del bando “Città che legge 2024”.

Da Jack Manciola, Maurizio Petrini
Maurizio Petrini

Personaggi da fumetto

Obiettivo del corso era la realizzazione di alcune tavole illustrate aventi come protagonisti personaggi noti di Pollenza, che i partecipanti hanno potuto incontrare nella giornata di sabato. I ragazzi e le ragazze hanno così ascoltato il fotografo Franco Tomassini, che ha raccontato la sua vita tra macchine fotografiche, teatro e qualche divertente aneddoto, Stefania Pietrani – per molti “zia Stefy” – che ha presentato la storia della Fattoria della Meraviglia e dei suoi animali e Maurizio Petrini, titolare – insieme a Mauro – del Brian Borù Pub, che proprio pochi giorni fa ha festeggiato i 30 anni di attività, svelando curiosità e retroscena del lavoro dietro al bancone.

Da Jack Manciola, Stefania Pietrani
Stefania Pietrani

A seguire, i giovani partecipanti hanno conosciuto anche la pattinatrice Valentina Buccolini, che ha condiviso la sua passione per il pattinaggio e le numerose gare affrontate, Leonardo Cacciamani, che ha raccontato il suo legame con la musica e l’avventura della nascita di “Radio Pollenza” tra le mura di casa e, infine, Antonella Ventura, poetessa e fondatrice dell’associazione “Arte per le Marche” che ha fatto conoscere ai giovani partecipanti la storia dell’Abbazia di Rambona.

Tra tavole e questionari

Nella giornata di domenica i giovani fumettisti hanno lavorato sui personaggi incontrati, reinterpretandoli e inventando nuove storie che li vedono protagonisti. Guidati dai consigli e dai suggerimenti di Jazz Manciola, i partecipanti hanno sviluppato e completato le proprie tavole, che l’illustratore ha poi raccolto. I lavori diventeranno presto un fumetto e saranno pubblicati.

Da Jack Manciola Franco Tomassini
Franco Tomassini

Al termine dell’iniziativa, ragazzi e ragazze hanno condiviso l’entusiasmo per questa esperienza attraverso un questionario di gradimento. Tra i commenti, si legge: «Mi piacerebbe rifare questa esperienza!», «Ho potuto imparare cose che prima non sapevo fare e mi sarebbe piaciuto che fosse durato di più», «Lo consiglio a tutti”. E ancora: «Mi è piaciuta questa esperienza perché ho conosciuto persone nuove ed è stato un corso perfetto», «Mi è piaciuto perché siamo stati liberi di creare!» e «Mi è piaciuta tanto questa esperienza perché il mio sogno è fare il fumettista».

Da Jazz Manciola Valentina Buccolini
Valentina Buccolini

Da Capek all’Apocalisse fredda, chi è Jazz Manciola

Jazz Manciola è tra i fondatori della rivista “Capek”, vincitrice del premio Gran Guinigi come miglior realtà editoriale nel 2020, ed è tra gli organizzatori del festival AFA, festival di autoproduzioni a fumetti a Milano. È socio fondatore del colletivo Trincea Ibiza e collabora come visualizer e concept artist per Krotchy, Mammafotogramma e Golden Goose. Dal 2018 è docente di fumetto per Corsi Corsari e collabora attivamente con associazioni e librerie a Milano realizzando laboratori artistici. Pubblica su TacoToon il webcomic “Apocalisse Fredda”.

Da jazz Manciola Leonardo Cacciamani
Leonardo Cacciamani
Antonella Ventura da jazz Manciola
Antonella Ventura

A lezione di fumetto da Jazz Manciola

A lezione di fumetto da Jazz Manciola
A lezione di fumetto da Jazz Manciola

