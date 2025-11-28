Il difficile mestiere di padre: un dialogo autentico tra Enrico Galiano e Matteo Bussola

di Alessandra Pierini

Enrico Galliano e Matteo Bussola, due scrittori di successo e padri, hanno raccontato ieri sera a Civitanova, nell’auditorium del liceo Da Vinci, la paternità al giorno d’oggi.

Un rovesciamento di prospettiva necessario, rispetto allo stereotipo sociale per cui sono le madri ad occuparsi dei figli: è stata questa la base dall’incontro, promosso dall’associazione Help di San Severino Marche, che ha visto una numerosa partecipazione di genitori ma anche di ragazzi e ragazze.

Il mestiere di padre con ironia

«A noi uomini finalmente viene riconosciuto un congedo di paternità di 10 giorni, in certi Paesi del nord sono 11 mesi con retribuzione all’80%» ha esordito Matteo Bussola, sottolineando la voglia dei padri di stare al fianco dei figli. «Una donna che sta per diventare madre cambia nell’aspetto e tutti le chiedono come sta. A noi uomini no. Anche se quando nasce un figlio nasce anche un padre».

Enrico Galiano, insegnante e scrittore, ha evidenziato: «Da anni sono fuori casa dal giovedì alla domenica e nessuno mi ha mai chiesto “Come fai con tua figlia?”. Domanda scontata che sarebbe stata fatta a ogni madre».

Bussola e Galliano, moderati dalla coach adolescenziale Roberta Cesaroni, si sono rimbalzati con ironia e leggerezza la palla della paternità offrendo preziosi spunti per affrontare la genitorialità al maschile.

Scuola e famiglia: il padre giusto non esiste

Dai brutti voti a scuola, al registro elettronico che limita ragazzi e ragazze, passando per l’innamoramento, i due autori hanno fatto un quadro delle situazioni che un padre ma più in generale le famiglie si trovano ad affrontare.

«Guardandoci indietro – ha sottolineato Galiano – tendiamo a ricordare i nostri errori, i momenti in cui abbiamo sbagliato sono quelli che ci servono per diventare il meglio di noi».

Riguardo i ruoli e la composizione della famiglia, Bussola ha raccontato che è lui l’addetto ai pasti e quello a cui in casa si domanda “Che c’è per cena?” mentre sua moglie è bravissima con la manualità, cambia lampadine, aggiusta mensole e monta i mobili: «Mi piace pensare che una famiglia non sia un sistema precostituito ma un luogo in cui si può scegliere liberamente come si vuole essere, senza schemi. Un ambiente in cui non c’è un giusto o sbagliato ma ci sono modi diversi di fare le cose».

Educare e crescere insieme

Da padre padrone a genitore peluche, qual è la giusta strada da prendere? «Bisogna osservare i nostri figli come se fossimo su un albero – ha detto Galliano – senza scendere ogni volta che rischiano di cadere e senza risolvere i loro problemi».

«I figli ci mettono alla prova – ha evidenziato Bussola – e tra l’altro non sono nati per piacerci, anzi credo che più siano distanti da noi e più possiamo pensare di aver fatto un buon lavoro come genitori nel sostenerli ad essere sé stessi e a scegliere la loro strada».

Due punti di vista complementari, uniti in un dialogo profondo e autentico su una delle sfide più delicate del nostro tempo: educare e crescere insieme. Un dialogo necessario, essere padri oggi significa confrontarsi con nuovi modelli familiari, linguaggi diversi tra generazioni e un contesto sociale che richiede capacità di ascolto, presenza emotiva e

competenze educative.

Nel pomeriggio di ieri Matteo Bussola è stato protagonista a Tolentino di un dialogo sull’educazione con Daniela Zepponi, formatrice e digital strategist.

Con questi eventi, l’Associazione Help Sos Salute e Famiglia prosegue il proprio

impegno nella promozione di iniziative culturali ed educative volte al benessere delle famiglie, dei giovani e degli adulti che si occupano della loro crescita.