Opera lirica a scuola, dirige l’orchestra il maestro Sorichetti

Un viaggio dentro la musica, le emozioni e il teatro: è quello che hanno vissuto gli alunni e le alunne della scuola secondaria di primo grado dell’IC Tacito di Civitanova Marche, protagonisti di due speciali incontri dedicati all’educazione musicale e all’opera lirica.

Le iniziative nascono dalla collaborazione ormai consolidata tra la scuola e la VII Stagione Lirica “Civitanova all’Opera”, diretta dal maestro Alfredo Sorichetti, che quest’anno propone un cartellone ricco di appuntamenti: Così fan tutte di W.A. Mozart (28 novembre 2025), il tradizionale Concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica dell’Adriatico (30 dicembre 2025) e Tosca di Giacomo Puccini (7 febbraio 2026).

Un direttore d’orchestra in cattedra

Il primo incontro, mercoledì 19 novembre, ha visto come ospite proprio il maestro Alfredo Sorichetti, che ha guidato gli studenti alla scoperta del mondo dell’opera.

Con passione e semplicità ha raccontato come nasce una produzione lirica, quali emozioni può trasmettere la musica e come si costruisce la personalità dei personaggi.

Molto apprezzata dagli alunni e dalle alunne anche la parte più autobiografica: Sorichetti ha spiegato come è diventato direttore d’orchestra, quali sfide ha affrontato e cosa significa “vivere” di musica.

Momento divertente e coinvolgente è stato quello in cui alcuni ragazzi e le ragazze hanno provato, per un minuto, a fare i direttori d’orchestra, sperimentando ritmi, gesti e concentrazione. Grande entusiasmo in sala

La voce dell’opera: incontro con il mezzo soprano Tamar Ugrekhelidze

Il secondo appuntamento, lunedì 24 novembre, ha portato all’auditorium del plesso Enrico Mestica la voce straordinaria del mezzo soprano georgiano Tamar Ugrekhelidze, protagonista del Così fan tutte.

Con l’accompagnamento al pianoforte del maestro Sorichetti, la cantante ha eseguito alcune arie dell’opera, regalando agli studenti un’esperienza musicale dal vivo rara e preziosa.

Gli alunni e le alunne hanno potuto dialogare direttamente con la cantante, ponendole domande sulla tecnica vocale, sulle emozioni provate sul palco e sulla vita di una artista. Un confronto che ha abbattuto le distanze fra pubblico e palcoscenico, rendendo i ragazzi e le ragazze parte attiva del mondo dell’opera.

Musica per crescere

«Estendere la cultura musicale è uno dei nostri obiettivi» afferma il dirigente scolastico Edoardo Iacucci, che da due anni sostiene con convinzione i percorsi a indirizzo musicale dell’istituto.

Questi percorsi, integrati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, permettono agli studenti di avvicinarsi agli strumenti musicali, di sviluppare competenze espressive e comunicative e di maturare creatività, autonomia e capacità di lavorare in gruppo.

La scuola collabora stabilmente con enti del territorio e con il Comune di Civitanova Marche, offrendo agli studenti laboratori, esibizioni e occasioni formative di alto valore culturale.

Un ponte tra giovani e tradizione

Grazie a questi progetti, gli alunni e le alunne dell’IC Tacito hanno potuto scoprire da vicino il patrimonio dell’opera lirica italiana, uno dei tesori della nostra storia artistica, imparando a comprenderlo, rispettarlo e valorizzarlo.

Il dirigente ringrazia il maestro Sorichetti, il Dipartimento musicale e tutti i docenti coinvolti, per l’impegno con cui avvicinano i ragazzi e le ragazze al linguaggio universale della musica, alla ricchezza delle diversità culturali e al dialogo interculturale.