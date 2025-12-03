mercoledì, Dicembre 3, 2025
Macerata

Processo a porte chiuse allo scientifico Galilei

Una eccellente rappresentativa di studenti e studentesse del liceo di Macerata si è esibita nel teatro “Don Bosco” in uno spettacolo costruito ad hoc dal regista Giuseppe Riccardo Festa

178
Processo a porte chiuse
Un momento dello spettacolo

Una eccellente rappresentativa di studenti e studentesse del liceo scientifico “G.Galilei” di Macerata si è esibita nel teatro “Don Bosco” della città in uno spettacolo costruito ad hoc dal regista Giuseppe Riccardo Festa, che è anche l’autore del dramma “Processo a porte chiuse”, dedicato al grave, e purtroppo sempre attuale, problema della violenza di genere.

Processo a porte chiuse

Processo a porte chiuse per formare le coscienze

«Un testo duro, difficile, a tratti violento, col quale ho voluto mettere in chiaro senza falsi pudori né censure la realtà della violenza fisica e sessuale che troppi uomini ancora praticano sulle donne». Così ha commentato il suo spettacolo Riccardo Festa, grato alla dirigente scolastica Roberta Ciampechini che ha voluto promuovere il progetto, finanziato con i fondi del Piano Nazionale 21-27, certa che conoscere il problema della violenza di genere attraverso la simulazione di un processo al colpevole di reato potesse formare la coscienza degli studenti.

Processo a porte chiuse
La professoressa Serenella Pagnanini ha ideato le coreografie, che hanno accompagnato la rappresentazione senza attenuarne la tensione emotiva, plasmando e guidando i movimenti di danza delle abili ballerine Carlotta Serafino, Bianca Sulzer e Alice Turchetti. Unico giovanissimo ballerino Alex Medei, che pure ha mostrato spiccate qualità di danzatore.

La squadra di scena

Gli studenti che hanno magistralmente interpretato il dramma in scena sono:
Francesco Zappelli (studente “emerito” del Liceo, diplomatosi lo scorso anno, ora iscritto alla Facoltà di Filosofia dell’Università di Macerata), Sofia Staffolani, Marta Francioni, Alessandro Cervigni ed Elena Palpacelli.

Processo a porte chiuse. la dirigente Roberta Ciampechini con il regista
la dirigente Roberta Ciampechini con il regista Giuseppe Riccardo Festa

Abile truccatrice ed impeccabile alla console e al mixer è stata Chiara Cicarè, poi Riccardo Mozzoni, assistente alla regia, mentre Francesco Piccioni e Daniele Tombesi sono stati assistenti di scena. A loro, in amicizia e offrendo un contributo inestimabile alla riuscita del progetto, si sono affiancati il medico Riccardo Zappelli e l’attore di lungo corso Maurizio Vallesi.
«A tutti – scrive la scuola in una nota – va il ringraziamento della dirigente scolastico Roberta Ciampechini per l’impegno profuso nella lodevole realizzazione dello spettacolo, al pubblico degli studenti delle classi quarte e quinte per la prima rappresentazione, la mattina di venerdì, a genitori, docenti e al personale scolastico intervenuti al Teatro Don Bosco nella seconda rappresentazione, quella della sera».

Processo a porte chiuse

Processo a porte chiuse

Processo a porte chiuse

Processo a porte chiuse

Potrebbe interessarti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultime notizie

Load more

FOTO

-

@LabCom S.r.l. Contrada Alberotondo, 5/B – Macerata
P.IVA: 02162220434 C.F.: 02162220434
Capitale Sociale i.v. 10.000 euro labcom.srl@pec.it Registrazione al Tribunale di Macerata n. 2672/2025 Direttrice responsabile: Alessandra Pierini
Contattaci: info@cronachejunior.it
mobile +393395246063

© Copyright 2024