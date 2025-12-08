Ventiquattro ore in un presepe a Villa Potenza e Macerata

Non solo alberi e luci. I presepi non possono mancare a Natale. La rappresentazione della Natività, oltre a conquistare grandi e piccoli e a raccontare una storia di qualche millennio fa attraverso figure ed effetti, è sempre più il frutto di appassionati ed appassionate che dedicano tutto l’anno il loro tempo alla creazione di piccole opere d’arte.

È quello che succede anche a Macerata dove abbiamo visitato per voi due presepi. Il primo è quello che si trova all’ingresso della chiesa di Villa Potenza (porta a sinistra, non potete sbagliare). L’altro è quello allestito dalla Confraternita del Santo Sepolcro a Macerata, nei locali dell’ufficio informazioni turistiche in piazza della Libertà, di fianco al teatro.

Un presepe unico per la frazione di Villa Potenza

Anche quest’anno, nella parrocchia del Santissimo Crocifisso di Villa Potenza, a Macerata, è tornato il presepe artigianale che ormai è diventato una piccola attrazione della frazione. A realizzarlo, per il secondo anno consecutivo, è stato Giacomo Bruzzesi, un parrocchiano appassionato che ha trasformato legno, polistirolo e materiali di recupero in una vera e propria opera d’arte.

Giacomo ha lavorato per mesi, con pazienza e fantasia, per dare vita a un presepe unico, tutto costruito a mano. Dopo l’esordio dello scorso Natale, questa volta ha aggiunto anche una nuova scenografia, frutto di un intero anno di impegno. Ogni dettaglio è studiato con cura: le casette, le montagne, i personaggi. Tutto parla del suo amore per la comunità e per la tradizione.

Ma la sorpresa più grande è il gioco di luci e movimenti: il presepe alterna il giorno e la notte, permettendo ai visitatori di immergersi in atmosfere sempre diverse. E non solo. Grazie a piccoli motorini assemblati da Giacomo, diverse figure si muovono davvero, creando un effetto realistico e divertente.

Il presepe è visitabile da lunedì a sabato dalle 7.30 – 12.30 e 18 -19, domenica 7.30 – 12.30 e 17 – 19 oppure su prenotazione chiamando il numero 0733-492229.

La Natività tra tuoni, fulmini, angelo e cometa

E per chi è conquistato dalla magia dei presepi, a Macerata c’è anche quello della Confraternita del Santo Sepolcro, realizzato da cinque volontari appassionati. Un lavoro di squadra che mantiene viva una delle tradizioni più amate del Natale.

A stupire i visitatori ci sono anche il temporale, la brezza, il passaggio della cometa e quello dell’angelo, che rendono la scena ancora più magica. La Natività diventa così un cortometraggio in 3d.

Il presepe meccanizzato è visitabile tutti i giorni dalle 9,30 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Un’occasione perfetta per entrare nello spirito delle feste e lasciarsi sorprendere dalla creatività di chi, con impegno e cuore, fa vivere la magia del presepe