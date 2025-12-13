SosteniAmo il Futuro, le idee sostenibili del Convitto vincono il concorso nazionale

Il Convitto Nazionale “Giacomo Leopardi” è stato premiato al concorso nazionale SosteniAmo il Futuro, promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani Editori di Firenze, una delle principali realtà educational del Paese.

Ecco come SosteniAmo il futuro

Il progetto premiato è il risultato di un compito autentico di Educazione Civica dedicato alla sostenibilità nel territorio maceratese. Attraverso attività di indagine, reportage, spot, interviste e collaborazioni con realtà locali e personalità del mondo culturale – tra cui Legambiente, Unimc, Istituto Confucio e lo scrittore G. McAnton, ideatore di Keemar e Fiastra Fantasy – gli studenti hanno creato un prodotto finale innovativo: un vero e proprio think tank scolastico, un laboratorio di idee e proposte utili alle scuole e al Comune di Macerata, capace di raccontare la sostenibilità non solo in chiave tecnico-scientifica ma anche letteraria.

La scuola come laboratorio di innovazione

Il premio è stato consegnato il 3 dicembre a Firenze al Convitto Leopardi da Vittorio Ratto, vice direttore generale di Crédit Agricole Italia, che ha illustrato il progetto vincitore realizzato dagli studenti ed espresso un giudizio estremamente lusinghiero: «Investire in questi giovani significa investire nel vero motore della crescita di lungo periodo – ha affermato – e contribuire alla creazione di valore condiviso che incide sulla competitività del sistema Paese. Il progetto premiato rappresenta uno stimolo per noi e un modello virtuoso per il territorio e non solo».

A rappresentare la scuola erano presenti le studentesse Flavia Quaranta ed Elena Mariottini, coautrici del progetto realizzato nel 2024 insieme alla loro classe, l’ex 3C del Convitto Leopardi. Nel corso della giornata hanno avuto anche l’opportunità di dialogare con Nicola Lanzetta sui temi dell’energia e della sostenibilità. Con loro le docenti Maria Chiara Paparelli e Simona Marconi, che insieme alla professoressa Egizia Vincelli hanno coordinato l’intero percorso.

La rettrice e dirigente scolastica Alessandra Gattari ha commentato così:

«Questo riconoscimento premia un progetto che non si limita a raccontare la realtà, ma la arricchisce. I nostri studenti hanno creato un vero repertorio di analisi e proposte che può essere messo a disposizione della comunità maceratese. È un esempio concreto di come la scuola possa diventare laboratorio di innovazione, cittadinanza e sostenibilità».

Premio SosteniAmo il futuro: i dettagli

Patrocinata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dalla presidente della Bce Christine Lagarde e sostenuta, tra gli altri enti, da Crédit Agricole, dai vertici delle maggiori testate italiane ed estere, da Tim, Rai e Mediaset, l’organizzazione fiorentina punta allo sviluppo del pensiero critico tra i più giovani.

La cerimonia di premiazione si è tenuta, nella Gipsoteca delle Scuderie Reali di Palazzo Pitti, alla presenza di esponenti del mondo istituzionale, culturale ed economico: il direttore generale di Enel Italia Nicola Lanzetta, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il marketing director di Corriere della Sera Marco Quattrone, il director of transition to digital and innovation del Gruppo editoriale nzionale Michela Colamussi, e il chief of external relations dell’Osservatorio Pierfrancesco Salvetti. Numerose anche le redazioni presenti in sala, tra cui la Repubblica, Il Resto del Carlino, Il Sole 24 Ore e Corriere della Sera.

La conduzione è stata affidata al giornalista di Sky Tg24 Luigi Casillo.