Un presepe fatto a mano dagli studenti per la Piombini Sensini

Un presepe nato dalla proposta di solidarietà di uno studente e realizzato da una intera scuola per sottolineare il valore della cura e delle relazioni. È stato realizzato “Leopardi – Frau- De Magistris”, della sede di San Ginesio e donato alla associazione Piombini Sensini.

Il presepe, inserito nel calendario eventi natalizi della città di Macerata e intitolato “Ogni pezzo una Cura: il presepe come metafora della relazione”, è stato inaugurato ne giardino della sede della Piombini-Sensini in via Morbiducci,20 in occasione della ricorrenza dell’anniversario dei 130 anni dalla fondazione dell’associazione. Sarà visitabile fino al 6 gennaio.

Montare un presepe per creare relazioni

Gli studenti della sezione Arredo della scuola secondaria di II grado dell’istituto omnicomprensivo “Leopardi – Frau- De Magistris”, della sede di San Ginesio, si sono recati nei giorni scorsi a Macerata, all’associazione Piombini-Sensini ets, per esporre una delle loro creazioni.

Appena arrivati gli studenti si sono messi all’opera per scaricare e montare il presepe, interamente progettato e costruito da loro, durante il progetto Pnrr “Bottega a scuola 2025”.

Associazione Piombini Sensini: cura e accoglienza

L’associazione con la quale la scuola ha scelto di collaborare si occupa di tutela, accoglienza e cura per bambini, bambine, ragazzi e ragazze e nucleo monogenitoriali in condizioni di fragilità. La mission dell’Associazione viene attuata attraverso quattro comunità residenziali socio educative, una comunità semi-residenziale, il Centro Arcobaleno che si occupa della presa in carico di situazioni familiari complesse e percorsi di formazione destinati ai contesti scolastici.

L’idea di uno studente diventa lavoro di squadra

L’idea è nata proprio da uno studente dell’Ipsia “Renzo Frau”, in contatto con l’associazione, che si è fatto portavoce della volontà di esporre un manufatto, come il presepe, per creare un ambiente accogliente per gli ospiti della comunità durante il periodo natalizio, così che potessero godere di un ambiente sereno e familiare.

Con il supporto degli insegnanti della sezione Industria e Artigianato e Made in Italy Design, Produzione Arredi e Forniture d’Interni, i ragazzi hanno disegnato la capanna e i personaggi del presepe con Autocad poi li hanno portati nel programma della macchina laser, per creare un modello e valutare la realizzabilità del progetto.

Successivamente hanno impostato i disegni realizzati nella fresa a Cnc, che ha tagliato i materiali a dimensione reale; poi gli studenti hanno carteggiato e levigato i pezzi, per poi assemblarli insieme. Infine, hanno passato una finitura a lucido per proteggere il manufatto in legno multistrato dagli agenti atmosferici, affinché potesse rimanere esposto all’esterno dell’associazione.

La creazione di un manufatto per regalare un sorriso

«Da sempre l’istituto professionale “Renzo Frau” – si legge in una nota della scuola – predilige attività all’insegna della multidisciplinarietà e trasversalità quindi, alla realizzazione del presepe, hanno dato il loro contribuito anche gli studenti del progetto PNRR “Saldatura”, dell’indirizzo meccanica elettronica e automazione, che hanno realizzato un supporto in ferro per la struttura del presepe. Tutti gli studenti hanno lavorato con grande impegno e passione alla realizzazione del progetto, dimostrando di possedere dedizione al lavoro e senso civico, senza mai perdere di vista lo scopo finale: la creazione di un manufatto che potesse infondere gioia, serenità e regalare un sorriso».