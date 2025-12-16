Toccare con mano la biodiversità, al Mubi visite su misura per le scuole

Studenti e studentesse potranno toccare con mano la storica collezione dell‘Istituto Salesiano, dedicata ai tre elementi naturali che compongono il mondo: “Terra, Acqua e Aria”, donata al Museo della Biodiversità e della storia naturale (MuBi) con visite guidate studiate proprio per le scuole.

«I ragazzi e le ragazze avranno a disposizione materiale didattico, reperti custoditi per essere toccati» afferma Alessandro Battoni, referente del Centro di educazione Ambientale (Cea) del Parco di Fontescodella.

Un percorso per tutte le Scuole del Comune di Macerata

Il MuBi, Hub educativo del Museo Civico di Storia Naturale “Rita Ramazzotti e Romano Dezi” si è arricchito della storica collezione salesiana, che mette in mostra la biodiversità.

L’esposizione è visitabile il sabato pomeriggio e la domenica mattina, ma il centro di educazione ambientale del Parco di Fontescodella (Cea), che si occupa di organizzare la didattica per il MuBi, ha organizzato anche dei percorsi guidati per tutte le scuole del Comune di Macerata, dall’infanzia, alle elementari, ma anche medie e superiori.

Come prenotare le visite

Le visite sono gratuite e prenotabili attraverso la mail ceamacerata@risorsecoop.it

Le studentesse e gli studenti potranno apprendere e toccare con le proprie mani la biodiversità presente all’interno della mostra “Terra, Acqua e Aria”.

Il percorso è guidato, pensato e strutturato per arricchire la fruizione della raccolta dell’Istituto Salesiano che ha donato la propria collezione al museo. Ma soprattutto la visita è calibrata e strutturata su misura per tutte le alunne e gli alunni coinvolti.

Come nasce la mostra

La collezione salesiana di Macerata nacque all’interno dell’Istituto San Giuseppe, dove religiosi e docenti raccolsero materiali fossili e animali per fini didattici ed educativi.

Nel corso degli anni la raccolta si arricchì grazie a donazioni di confratelli appassionati, diventando così un prezioso strumento per la formazione scientifica degli studenti e delle studentesse.

La collezione ora custodita al Museo Civico di Storia Naturale di Macerata è composta da cinque sezioni: Botanica, geomineralogica, lichenologica, paleontologica e zoologica. Per un totale di 1300 tra reperti, strumenti scientifici e materiale didattico. La mostra presenta una selezione dei reperti naturalistici più interessanti legati alla biodiversità animale in tutto il mondo.