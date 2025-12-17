La scuola diventa un grande laboratorio natalizio

Nel mese di dicembre, in vista delle festività natalizie, la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Vincenzo Monti di Pollenza si è trasformata in un grande laboratorio natalizio: presepe in terracotta, albero di Natale fatto con il collage e ghirlanda in cartone frutto della creatività.

“Un Natale inclusivo” è il percorso che ha trasformato la quotidianità scolastica in un’esperienza condivisa, capace di coinvolgere studenti, docenti e spazi educativi in modo nuovo.

«Le aule – scrive la scuola – si sono progressivamente trasformate in luoghi di creatività e relazione, dove il Natale non è stato solo atteso, ma costruito giorno dopo giorno attraverso il lavoro comune».

Un laboratorio diffuso per partecipare tutti e tutte

Per diverse settimane, la scuola si è configurata come un grande laboratorio natalizio. Materiali semplici e accessibili hanno favorito attività pensate per permettere a tutti gli studenti, in particolare a quelli con bisogni educativi speciali, di partecipare attivamente alle iniziative.

Il lavoro di gruppo, la collaborazione tra pari e la valorizzazione delle capacità individuali sono stati il filo conduttore del progetto, che ha posto l’accento sul percorso condiviso più che sul risultato finale.

Il presepe in terracotta: un’opera collettiva

Le classi prime hanno inaugurato il percorso con la realizzazione di un presepe in terracotta. Attraverso la manipolazione dell’argilla e attività guidate, ogni studente ha potuto contribuire alla creazione di un’opera corale. Il presepe, interamente realizzato dai ragazzi e dalle ragazze, si presenta come un lavoro suggestivo e ricco di significato, frutto di tempi diversi, gesti differenti e competenze eterogenee che hanno trovato spazio all’interno di un unico progetto.

Albero di Natale e ghirlanda: creatività e materiali semplici

Accanto al presepe, gli studenti e le studentesse hanno realizzato un grande albero di Natale in cartone, decorato con la tecnica del collage. Carte colorate, pennarelli, matite, colla e materiali di recupero hanno dato forma a una creazione collettiva, accompagnata da una ghirlanda, anch’essa in cartone. Attività che hanno stimolato la creatività e favorito un clima di collaborazione, rendendo il processo creativo accessibile a tutti.

Un progetto condiviso e coordinato

L’iniziativa è stata ideata dagli insegnanti di sostegno dell’istituto e coordinata dalla referente di plesso Francesca Ciucci, con il sostegno della dirigente scolastica Ombretta Sorgi, da tempo impegnata nella promozione di percorsi educativi attenti ai temi dell’inclusione e della partecipazione attiva.

L’entusiasmo che coinvolge tutta la scuola: “Un Natale inclusivo”

Il clima positivo generato dalle prime attività si è rapidamente esteso a tutte le classi dell’istituto. L’atmosfera natalizia ha contagiato l’intera scuola, con ogni classe impegnata nella realizzazione di addobbi e decorazioni per personalizzare i propri spazi. Le aule sono diventate ambienti accoglienti e rappresentativi, costruiti dai ragazzi stessi e capaci di raccontare l’identità del gruppo.