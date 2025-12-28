Un Natale di sorrisi e solidarietà: la Pro loco Casette Verdini vicina a bimbi e bimbe

Durante le festività natalizie, la Pro Loco Casette Verdini ha deciso di portare un po’ di gioia a chi sta vivendo un momento delicato. I volontari e le volontarie hanno fatto visita ai bambini e alle bambine ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Macerata, regalando auguri, sorrisi e piccoli doni per tutti e tutte.

Tra foto ricordo e momenti di allegria, l’iniziativa ha reso l’atmosfera più leggera, dimostrando quanto anche un semplice gesto possa scaldare il cuore.

La stessa attenzione e lo stesso affetto sono stati portati anche a Casa di Bethlem, struttura di accoglienza per persone in difficoltà, dove i più piccoli e le più piccole hanno trascorso qualche momento speciale in compagnia di Babbo Natale. Tra racconti, risate e promesse di “crescere e migliorare sempre”, il tempo è volato via in un clima di festa e condivisione.

«Sono stati momenti significativi in un periodo di difficoltà che speriamo finisca presto per tutti – ha commentato Gabriele Ranzuglia, presidente della Pro Loco Casette Verdini –. Abbiamo cercato di alleviare, anche solo per un attimo, le preoccupazioni offrendo un piccolo dono e tanta vicinanza».