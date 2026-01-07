Ibrahima Lo, scrittore e migrante che ha ispirato “Io Capitano”

Ibrahima Lo, giovane scrittore e attivista per i diritti delle persone migranti, sarà protagonista venerdì 9 gennaio, alle 17.30, alla Bottega del Libro in Corso della Repubblica 7, di un incontro speciale organizzato dal gruppo Amnesty International di Macerata.

Ibrahima racconterà la sua storia: un viaggio iniziato in Senegal, passato attraverso l’inferno della Libia e arrivato fino all’Italia. Un racconto fatto di grande dolore, ma anche di solidarietà, forza e riscatto.

La sua esperienza ha ispirato il film “Io Capitano”, che parla dei difficili viaggi affrontati da tanti giovani migranti in cerca di un futuro migliore.

Durante l’incontro si parlerà anche di crimini contro l’umanità e di giustizia internazionale, temi importanti per capire cosa succede nel mondo e perché è fondamentale difendere i diritti di tutte e tutti.

Saranno presenti anche l’avvocata Paola Formica, che sta portando questi argomenti in un progetto scolastico all’Ite Gentili di Macerata e Paolo Pignocchi, rappresentante di Amnesty International.

L’incontro è aperto a chiunque voglia ascoltare, conoscere e riflettere.

Dopo l’evento, per chi lo desidera, sarà possibile fermarsi a cena insieme al ristorante Di Gusto di Macerata.

Per prenotare la cena è necessario scrivere una mail a: amnestymacerata@gmail.com

Un’occasione per ascoltare una storia vera e capire quanto il rispetto dei diritti umani riguardi tutte e tutti, ogni giorno.