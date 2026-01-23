“Diventare donna” senza tabù

Diventare donna è un passaggio inevitabile e naturale ma può preoccupare le ragazze coinvolte nella necessaria fase di trasformazione.

Per questo ieri pomeriggio, Oltakademi, prestigiosa scuola di danza di Macerata, ha proposto nella sala danza del Circolo Tennis Atm di Macerata, l’incontro dedicato a ragazze tra gli 8 e i 13 anni. Un’ora intensa ma delicata, pensata per affrontare senza paure né tabù uno dei passaggi più importanti della crescita: l’ingresso nella pubertà.

A guidare l’incontro è stata la pediatra Mirella Staffolani, che ha creato fin da subito un clima sereno e accogliente, trasformando la curiosità e le domande delle partecipanti in occasioni di dialogo e consapevolezza. Il percorso è partito da un tema fondamentale: l’alimentazione sana, spiegata come alleata del benessere del corpo che cresce e cambia, soprattutto in questa fase della vita.

Si è poi entrate nel cuore dell’incontro, parlando dei cambiamenti del corpo. Per farlo, Staffolani ha scelto un’immagine semplice ma potente: la trasformazione della farfalla. Proprio come il bruco che diventa crisalide e poi farfalla, anche il corpo delle ragazze attraversa fasi diverse, naturali e necessarie, che portano a una nuova consapevolezza di sé. Un esempio che ha aiutato tutte a comprendere che il cambiamento è un processo di crescita di cui non bisogna avere paura.

Uno dei momenti più significativi è stato quello delle testimonianze: due ragazze di 11 e 13 anni hanno raccontato con naturalezza la loro esperienza del primo ciclo mestruale. Hanno spiegato come si sono sentite, come erano preparate e come il dialogo con le loro mamme le abbia aiutate ad affrontare questo passaggio con serenità. Racconti semplici, ma preziosi, che hanno mostrato alle più piccole che non si è sole e che parlarne è possibile.

L’incontro si è confermato così uno spazio sicuro di ascolto e confronto, dove emozioni, dubbi e domande hanno trovato risposte chiare e rassicuranti. In una società che spesso lascia le più giovani da sole davanti alle trasformazioni del proprio corpo, è bene che ci siano iniziativa volte a sostenere le giovani donne nel costruire un rapporto positivo con sé stesse, basato su consapevolezza, rispetto e fiducia.