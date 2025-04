Il parco delle lucciole di Sambucheto diventa L’Italia del Tulipano dove si potranno raccogliere gratuitamente per due settimane oltre 12.500 bulbi del tipico fiore olandese.

La creatività di Enzo Piermarini, consigliere comunale di Montecassiano ed elettricista in pensione, non ha davvero limiti. Dopo le tante attrazioni realizzate nel campo adiacente la sua abitazione, messe a disposizione gratuitamente dei visitatori, ora dà vita anche all’Italia del Tulipano che va a unirsi al Parco delle Lucciole, alla Galleria Sensoriale della Biodiversità, alla Casa sul Tronco dell’albero cavo, all’Osservatorio Astronomico e al Pozzo con la corda e ad altre curiosità (leggi l’articolo). «La maggior parte delle attrazioni sono visitabili nel mese di giugno, periodo in cui avviene la riproduzione delle lucciole – spiega Enzo Piermarini – per questo ho voluto dar vita ad un nuovo progetto che ha per protagonista il tulipano, in questa maniera anche la primavera potrà mostrarci alcune delle sue meraviglie».

Piermarini ha infatti piantato uno ad uno circa 12.500 bulbi di tulipano per formare due grandi immagini: quella di un cuore gigante di tulipani rossi e, di lato, la piantina dell’Italia realizzata con tulipani gialli.

Il parco sarà aperto gratuitamente dal 4 aprile al 17 aprile, tutti i giorni dalle ore 15 alle 18 compreso festivi. I visitatori potranno raccogliere e portarsi a casa gratuitamente un mazzo di tulipani colorati per celebrare la primavera. «Ciò che mi interessa di più nella realizzazione di questi progetti è promuovere il contatto con la natura e con la campagna – spiega Piermarini – la mia speranza è che vengano tante famiglie con bambini per scoprire la semplicità e la bellezza immensa di gesti semplici, come raccogliere un fiore. La campagna può dare molto benessere e insegnare molto a tutti noi, per questo mi auguro che vengano a trovarmi molte persone con cui scambierò piacevolmente due chiacchiere e che potranno ammirare anche le restanti attrazioni del mio giardino».

(Redazione Junior)