A Macerata, i commercianti della centralissima via, capitanati dalla Bottega del Libro, propongono sabato 31 maggio un programma di eventi e laboratori per celebrare il mitico personaggio nato dalla penna della scrittrice svedese Astrid Lindgren. Non mancare perché come direbbe Pippi: «Non l’ho mai fatto prima, quindi sono sicura che ci riuscirò!»