martedì, Ottobre 28, 2025
La cultura della sicurezza sul lavoro entra in classe alla scuola “Falcone e Borsellino”

L'Istituto comprensivo “Lorenzo Lotto” di Monte San Giusto è il primo nelle Marche a trasformare la sicurezza in una vera e propria materia di educazione civica

La scuola primaria “Falcone e Borsellino” dell’Istituto comprensivo “Lorenzo Lotto” di Monte San Giusto è la prima nelle Marche a portare in classe un progetto innovativo dedicato alla sicurezza sul lavoro, trasformandola in una vera e propria materia di educazione civica.

Un progetto concreto per la sicurezza

Il progetto nasce in seguito alla Legge nazionale del 17 febbraio 2025, che ha inserito la sicurezza tra i temi dell’Educazione civica, e si distingue per il suo approccio concreto e operativo. A differenza di altre iniziative che si limitano a laboratori o incontri occasionali, questo percorso fornisce strumenti pratici e replicabili agli insegnanti, anche a chi non ha una formazione specifica in materia.

La cerimonia finale con il sindaco Andrea Gentili

Intitolato “Un progetto sperimentale per la costruzione di una cultura della sicurezza: a scuola, sul lavoro e nella vita per le nuove generazioni”, il percorso è stato sviluppato come tesi di laurea da Diana Concetti, studentessa del corso in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro dell’Università Politecnica delle Marche, con la supervisione dei docenti Emanuele Bizzarri e Luciana Ridolfi.

Come funziona

«Le attività proposte – si legge in una nota della scuola – giochi di ruolo, laboratori, test pratici e racconti illustrati, hanno reso i concetti di sicurezza accessibili e divertenti per i bambini delle classi quarte e quinte. Gli alunni e le alunne hanno imparato a riconoscere i comportamenti corretti per prevenire i rischi, sia a scuola che nella vita quotidiana, diventando piccoli “esperti di sicurezza”».

I risultati sono stati entusiasmanti: gli insegnanti e le insegnanti hanno apprezzato la facilità con cui il progetto si integra nelle lezioni di Educazione civica, mentre gli alunni hanno mostrato una maggiore consapevolezza e un forte spirito di collaborazione.

La scuola primaria e il Comune di Monte San Giusto hanno sostenuto l’iniziativa, riconoscendone il valore educativo e civico. Durante la cerimonia di chiusura, i bambini e le bambine partecipanti hanno ricevuto un attestato simbolico, in un momento di festa immortalato da una foto che racconta tutto il loro entusiasmo.

«Con questa esperienza, l’I.C. “L. Lotto” – conclude la nota – si conferma una scuola all’avanguardia nella regione Marche, capace di sperimentare nuovi modelli didattici e di promuovere una cultura della sicurezza già a partire dalla scuola primaria. Un esempio virtuoso che potrà ispirare molte altre scuole italiane, dove imparare a vivere e lavorare in sicurezza diventa un gesto quotidiano di cittadinanza attiva».

