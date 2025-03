Sfide a colpi di racchetta, in 500 per il Junior Next Gen: ecco le classifiche

Sono oltre 500 i ragazzi e le ragazze che si sono affrontati per 11 giorni da mattina a sera a colpi di racchetta da tennis nella tappa macroarea centro sud del circuito Junior Next Gen che si è svolta a Tolentino.

«E’ stato un successo in termini di numero di iscritti ma siamo anche molto soddisfatti del livello degli atleti e delle atlete scesi in campo. C’erano alcuni tra i più forti in Italia e si sono dati battaglia fino all’ultimo colpo»: commenta così Giancarlo De Leo, direttore del circolo Tennis Tolentino.

«La calendarizzazione di oltre 500 partite – prosegue l’associazione – ci ha costretti a far svolgere alcuni incontri anche sui circoli di Recanati e Macerata. A loro va il nostro ringraziamento per l’aiuto prestato. un plauso particolare, infine, va al nostro atleta di casa, Giulio Bozzanga per aver trionfato sia in singolare che in doppio nella categoria degli under 14».

Questi i risultati completi.

Singolari

Under 10 maschile Sena M. – Quarta F. 7-6 6-4

Under 10 femminile Benvenuti B. – Rondina M. 6-1 6-2

Under 12 maschile Bongiovanni M – Micarelli A. 6-1 6-0

Under 12 femminile Di Bernardini L. – Bazzica L. 6-2 6-3

Under 14 maschile Bozzanga G. – Tarlazzi D. 6-3 6-4

Under 14 femminile Lanzoni E. – Pellandra S. 6-3 6-7 6-3

Doppi

Under 10 maschile Diana/Sena – Albertini/Quarta 7-5 6-0

Under 10 femminile Benvenuti/Gallina 6-1 7-6 – Rondina/Romano

Under 12 maschile Bongiovanni/Cipolletta – Migliorini/Della Rosa 6-1 6-4

Under 12 femminile Di Bernardini/Rondina- Colaianni/Tano 6-2 6-3

Under 14 maschile Tarlazzi/Bozzanga – Mastropasqua/Piazzolla 6-1 6-0

Under 14 femminile Lanzoni/Pellandra – Martelli/Totaro 6-2 6-3

