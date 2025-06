L’anno scolastico è finito, i saluti di Geronimo e Tea Stilton arrivano da Matelica

L’anno scolastico sta per finire e a salutare bambini e bambine dell’I.C. Mattei questa mattina al Teatro Piermarini di Matelica sono stati due ospiti speciali, Geronimo e Tea Stilton. “Una piccola grande storia di felicità – in pelliccia e baffi” è l’evento riservato a loro organizzato dell’Help Sos Salute E Famiglia e dall’Assessorato alla Cultura della Città di Matelica.

«Una scelta – scrive l’amministrazione – ricaduta su questi personaggi, con il principale obiettivo di strappare sorrisi ai più piccoli. La scuola infatti è un percorso molto importante per gli studenti, ma al proprio interno è altrettanto fondamentale che regali una gratificazione».

Presenti il sindaco della Città di Matelica Denis Cingolani e l’assessora alla Cultura ed all’Istruzione Barbara Cacciolari. Il primo cittadino matelicese ha sottolineato la gioia di questo spettacolo di fine anno: «Abbiamo trascorso una mattinata in allegria insieme ai bambini della scuola primaria con lo spettacolo di ‘Geronimo e Tea Stilton’. Va a loro il nostro più grande augurio per la fine dell’anno scolastico e l’inizio delle vacanze estive».

L’assessora alla Cultura ed all’Istruzione Barbara Cacciolari ha aggiunto: «Oggi è solo l’inizio di un percorso fuori dalle mura della scuola che vedrà protagonisti i bambini dell’Istituto comprensivo Enrico Mattei anche in futuro con una programmazione che è già partita per quanto riguarda l’inizio di settembre. Sono molto orgogliosa perché i bambini oltre ad aver dimostrato tanto entusiasmo, sono stati tutti estremamente educati e corretti. Questo fa sì che si possa aprire un discorso condiviso tra l’Assessorato alla Cultura e la scuola per ulteriori iniziative. La collaborazione e la gestione dell’evento è stata a cura dell’associazione Help Sos Salute E Famiglia, i rapporti sono intercorsi con Cristina Marcucci con la quale sto collaborando attivamente».