Da Verdi a Ed Sheeran, studenti e Guitar Lab sul palco per il concerto fine anno

La musica per raccontare storie e trattare tematiche viste con gli occhi di alunni e alunne. E’ questa la linea seguita dalla scuola secondaria di primo grado di Treia che, con le classi di terza media e il gruppo di alunne e alunni che hanno partecipato al corso pomeridiano di chitarra (Guitar Lab), ha portato sul palco del Teatro Comunale, messo a disposizione dal Comune di Treia, il tradizionale concerto di fine anno scolastico.

«Il docente di musica Tonino Monachesi – si legge in una nota della scuola – ha strutturato una scaletta di brani proponendo un viaggio musicale fra generi, epoche e stili diversi. Dai brani della tradizione colta dedicati a compositori come Giuseppe Verdi e George Bizet, a quelli più moderni dedicati a cantautori come Lucio Battisti ed Ed Sheeran, fino ai momenti solistici dedicati ad illustri personaggi della musica d’autore come John Lennon, Tracy Chapman ed il gruppo rock irlandese dei Cranberries. Ogni esecuzione ha cercato di raccontare una storia, un’esperienza e di trattare una tematica vista con gli occhi delle alunne e degli alunni».

L’assessora Camilla Palmieri e la consigliera Giorgia Pioli (in veste anche di mamma) si sono complimentate con la scuola, anche per aver introdotto lo strumento della chitarra nell’ educazione musicale. Al termine dell’intervento hanno augurato un buon prosieguo degli studi nella scuola secondaria di II grado. Il concerto di fine anno segna la conclusione del percorso formativo nella scuola secondaria di I grado e lascia sempre nelle alunne e alunni un ricordo indelebile.

«L’anno scolastico al Paladini – commenta la dirigente scolastica Silvia Mascia Paolo – si conclude con il tradizionale concerto, frutto del lavoro di alunne e alunni e professori della secondaria. Niente è lasciato all’improvvisazione, ma scaturisce da un lavoro portato avanti durante tutto l’anno. Un bravo ad allieve, allievi e professore di educazione musicale Tonino Monachesi».