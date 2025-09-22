Giochi e risate, piazza Umberto I si trasforma in “Un Bel Forte in gioco”

Piazza Umberto I si è riempita di sorrisi, risate e giochi: tante famiglie, ieri, hanno scelto di trascorrere a Belforte del Chienti un pomeriggio speciale, godendo degli spazi rinnovati e del verde che hanno permesso ai bambini e alle bambine di correre e divertirsi in libertà.

Un modo per stare insieme

«È stato un grande lavoro – commenta la vicepresidente della Pro loco, Benedetta Paciaroni – ma anche una grandissima soddisfazione sentire il vociare dei più piccoli, ricevere i complimenti di chi ha vissuto la piazza come nuovo punto di incontro e, soprattutto, vedere la splendida collaborazione di tutte le associazioni del territorio.

Questa festa, che abbiamo ereditato e deciso di portare avanti, è l’esempio concreto di quanto la Pro loco si impegni ogni giorno per promuovere Belforte del Chienti e creare occasioni di socialità e condivisione».

Un paese che diventa un parco divertimenti

Giochi, divertimento, ma anche formazione e crescita. Sono stati questi gli ingredienti di “Un Bel Forte in gioco”, l’ormai tradizionale evento, dedicato a bambini, bambine e famiglie, che trasforma il capoluogo del paese in un vero e proprio parco dove il divertimento si fonde con la crescita e la formazione dei più piccoli e delle più piccole.

L’iniziativa, organizzata in sinergia tra il Comune e la Pro Belforte, ha messo insieme associazioni, forze dell’ordine e realtà locali che hanno proposto ai partecipanti attività diversificate dove il gioco ha riportato i bambini al divertimento di una volta, fatto di laboratori, scoperta, manualità e natura.

Gioco di squadra per l’evento

Dislocati nella piazza principale e nelle vie circostanti, sono stati letteralmente presi d’assalto gli stand delle realtà presenti: Maniinpasta ha permesso di preparare gli gnocchi, Dire Dare Fare, Il moscardino curioso e L’Occhio nascosto dei Sibillini hanno organizzato laboratori artistici, è stato possibile imparare il gioco degli scacchi e Anffas dei Sibillini e Avis hanno presentato ai più piccoli l’importanza della solidarietà e del dono. Shelly ha truccato grandi e piccini; la Biblioteca Mario Ciocchetti ha incantato tutti con libri e letture, l’Azienda agricola Le Sodere ha permesso a tutti di scoprire la bellezza degli agnelli.

Il Corpo bandistico di Belforte del Chienti ha fatto provare gli strumenti della banda, avvicinando grandi e piccini alle note e alla musica. Presenti anche la Guardia di Finanza, i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia locale di Falconara Marittima con un cane antidroga, la Protezione civile di Belforte del Chienti e la Croce Rossa di Tolentino.

L’unità cinofila mantrailing ha mostrato come avviene la ricerca a persone con i cani. Piazza Garibaldi si è invece trasformata in una palestra all’aperto con ginnastica, Spazio Karate e tiro con l’arco degli Arcieri del Medio Chienti.

Tutto è stato unito dallo spettacolo degli artisti di strada La Zandella e dal falconiere che ha fatto volare splendidi rapaci.

La bellissima giornata estiva ha permesso alle famiglie di godere del centro di Belforte tutta la giornata, tanto che molti hanno deciso di usufruire del food truck presente per la cena.

«L’evento – conclude Paciaroni – ha chiuso in bellezza l’estate ed è stato il ponte verso la nuova stagione di eventi. Nei prossimi mesi saremo sempre impegnati per il divertimento di grandi e piccini con la Castagnata del 9 novembre e MagnaForte Christmas edition del 7 dicembre».