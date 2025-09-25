Quattro studenti del Varnelli protagonisti de “La scuola ovunque”

Quattro studenti del corso di cucina dell’Ipseoa Varnelli di Cingoli hanno preso parte all’inaugurazione nazionale dell’anno scolastico 2025/26 all’Ipseoa Rossini di Napoli, all’interno della manifestazione “La scuola ovunque”.

Cloe Lucato, Nicola Filippi, Nicola Leonardi e Naima Hudna sono stati accompagnati dal docente di laboratorio Oscar Piccinini.

L’iniziativa del Ministero

L’iniziativa, organizzata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (unità di missione PNRR), ha offerto a studenti e docenti un ricco programma di esperienze e formazione.

Gli studenti sono stati protagonisti del progetto itinerante “Tutti a Tavola”, che li ha visti esplorare il patrimonio gastronomico e culturale campano: dal pastificio di Gragnano a un mercato rionale, fino alla storica Fattoria dei Borboni a Capodimonte.

Un percorso immersivo nei cinque sensi che ha fornito spunti preziosi per la gara culinaria a squadre, vissuta insieme a coetanei di istituti superiori provenienti da tutta Italia.

Parallelamente, i docenti hanno seguito il percorso formativo “ReStart OnAir: trasmettere la motivazione ad apprendere”, organizzato con l’Équipe Formativa Territoriale Campania, focalizzato su nuove metodologie didattiche e strumenti digitali per rafforzare il ruolo educativo della scuola contemporanea.

La cerimonia inaugurale

Il momento culminante è stata la cerimonia ufficiale di inaugurazione, trasmessa in diretta Rai, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro Giuseppe Valditara, occasione in cui è stato ribadito un messaggio forte e attuale: «La diversità di opinioni è una ricchezza da difendere».

Un’esperienza formativa, culturale e umana che ha dato agli studenti e ai docenti partecipanti la possibilità di vivere la scuola come luogo di incontro, scambio e crescita condivisa.