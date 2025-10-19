domenica, Ottobre 19, 2025
Matelica

Marcia della pace Perugia Assisi: 106 alunni e alunne in cammino da Matelica ed Esanatoglia

Le impressioni dei giovani e delle giovani che hanno preso parte all'iniziativa. Al termine un arcobaleno di speranza

350
Bambini e bambine di Matelica alla marcia della pace Perugia Assisi
Bambini e bambine di Matelica alla marcia della pace Perugia Assisi

Alunni e alunne del comprensivo Mattei di Matelica -Esanatoglia hanno partecipato domenica 12 ottobre alla Marcia della pace Perugia Assisi.  Ecco quali sono state le loro impressioni dopo questa esperienza.

***

Una esperienza da raccontare

La pace fa rumore.
E noi ne abbiamo fatto tanto perché eravamo in 106 del comprensivo Enrico Mattei di Matelica – Esanatoglia.

Bambini e bambine di Matelica alla marcia della pace Perugia Assisi
Quaranta bambine e bambini  quasi tutti delle quarte della primaria, qualcuno dell’infanzia, un paio delle medie, 3 professoresse, la preside, tantissimi genitori e maestre. Abbiamo marciato da Bastia Umbra ad Assisi per dire il nostro sì alla pace, al dialogo e alla fratellanza. Il nostro motto? Sbellichiamoci.

Impressioni durante la marcia

Ecco alcune impressioni dei bambini e delle bambine dopo il lungo cammino:
«A noi è piaciuto marciare con tutte quelle persone, tenendo il cartellone e chiacchierando con i compagni e le maestre» dicono due bambine.
Bambini e bambine di Matelica alla marcia della pace Perugia Assisi

«Facendo la marcia abbiamo provato felicità perché siamo andati ad Assisi e orgoglio perché abbiamo marciato per far smettere la guerra in Palestina» affermano altri due.

«Ad Assisi ci siamo divertite perché siamo stati tutti insieme e abbiamo tenuto i cartelloni colorati. Abbiamo marciato con i compagni, le compagne, le maestre e i genitori» hanno scritto alcune alunne.

Bambini e bambine di Matelica alla marcia della pace Perugia Assisi

Un arcobaleno di speranza

«La cosa che mi è piaciuta di più è stata l’arcobaleno comparso (senza pioggia) sulla basilica di San Francesco alla fine della marcia, perché forse è un segno di Dio che dice che la guerra sta per finire» racconta un altro ancora.

Bambini e bambine di Matelica alla marcia della pace Perugia Assisi

Bambini e bambine di Matelica alla marcia della pace Perugia Assisi

