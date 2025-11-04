mercoledì, Novembre 5, 2025
Sport

Maceratese, il debutto “all’improvviso” di Fabio Lorenzi

Il centrocampista di Tolentino, 16 anni, è entrato in campo all'82° di Termoli-Maceratese, mostrando una personalità da vendere

156
Fabio Lorenzi all'ingresso in campo
Il debutto di Fabio Lorenzi

Un sogno diventato realtà per Fabio Lorenzi, giovane centrocampista di Tolentino, classe 2009, che domenica ha fatto il suo esordio in Serie D con la maglia della Maceratese.

È successo al minuto 82 di Termoli–Maceratese, quando il mister lo ha chiamato dalla panchina in un momento delicato: il punteggio era sul 2-2 e serviva lucidità e coraggio. Fabio, non si aspettava la “chiamata” ma è entrato in campo senza esitazioni, mostrando carattere e maturità da vero giocatore.

Fabio Lorenzi

Una emozione indimenticabile

«È stata una bella emozione, che difficilmente si scorda – racconta Fabio – ma ho subito pensato alla squadra. Dovevo dare una mano ai miei compagni e mettermi a disposizione di tutti».

Per lui è stato un debutto improvviso, ma gestito con grande serenità: «Non me l’aspettavo, è successo tutto molto in fretta. Le emozioni sono arrivate tutte insieme, ma sono riuscito a concentrarmi subito sulla partita».

Fabio Lorenzi a fine partita

Determinante, in questo passo importante, è stato il sostegno del gruppo: «Il mister, lo staff e i compagni mi hanno trasmesso tranquillità. Mi hanno fatto sentire parte della squadra e mi hanno aiutato a entrare in campo senza paura».

Nel finale, Fabio ha dimostrato di avere personalità da vendere: «Un po’ di nervosismo c’era, ma ho cercato di trasformarlo in energia positiva per dare il massimo».

E il suo pensiero è già rivolto al futuro: «Questo deve essere solo un punto di partenza. Voglio continuare a migliorare giorno dopo giorno e lavorare per la squadra».

Il debutto di Fabio è motivo di orgoglio per la Maceratese, che oggi è prima nella classifica “Giovani D Valore” del girone F di Serie D, il riconoscimento che premia le società più attente alla crescita dei giovani talenti.

Nella passata stagione ad esordire a 15 anni era stato Mattia Gironella.

(Foto di Francesco Tartari)

Potrebbe interessarti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultime notizie

Load more

FOTO

-

@LabCom S.r.l. Contrada Alberotondo, 5/B – Macerata
P.IVA: 02162220434 C.F.: 02162220434
Capitale Sociale i.v. 10.000 euro labcom.srl@pec.it Registrazione al Tribunale di Macerata n. 2672/2025 Direttrice responsabile: Alessandra Pierini
Contattaci: info@cronachejunior.it
mobile +393395246063

© Copyright 2024