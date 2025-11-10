lunedì, Novembre 10, 2025
Cingoli

La studente barista Sofia Ceci medaglia d’argento alla Aeht Conference in Svezia

Nuovo successo internazionale per l’Istituto Alberghiero "Varnelli" di Cingoli che ha partecipato all'evento anche con Giacomo Botta (5AP) e Diego Bomprezzi (5CC)

256
Il Varnelli di Cingoli all'Aeht
Il Varnelli di Cingoli all’Aeht: la premiazione di Sofia Ceci

Nuovo successo internazionale per l’Istituto Alberghiero “Varnelli” di Cingoli, che ha preso parte alla 38ª Aeht Annual Conference and Competitions, svoltasi a Västerås, in Svezia, dal 3 all’8 novembre.

A rappresentare l’Istituto sono stati una studentessa e due studenti delle classi quinte: Sofia Ceci (5S), impegnata nella competizione Barista in coppia con la studentessa austriaca Nikola Mavrevová, Giacomo Botta (5AP), nella sezione Pasticceria, in team con una concorrente olandese, Diego Bomprezzi (5CC), nella categoria Culinary Art, insieme a un compagno belga e a una studentessa lettone.

A guidare la spedizione la docente di inglese Patrizia Corvatta e il docente di Sala e vendita Gianfilippo Grasselli.

Sofia Ceci e l'alberghiero di Cingoli all'Aeht

Brilla nella notte di Västerås Sofia Ceci, che insieme alla compagna di team ha conquistato la medaglia d’argento nella competizione Barista. In una sfida che ha visto confrontarsi venti team provenienti da scuole alberghiere di tutta Europa, la studentessa del “Varnelli” di Cingoli si è distinta per precisione tecnica, eleganza e passione, presentando due espressi, due cappuccini, un caffè filtro V60 e un cocktail a base di espresso che hanno conquistato la giuria.

Sofia Ceci e l'alberghiero di Cingoli all'Aeht

Un risultato che premia impegno, dedizione e professionalità, valori che da sempre contraddistinguono l’Istituto Alberghiero “Varnelli”. La partecipazione alla AEHT Conference rappresenta per la scuola un’importante occasione di crescita, che consente agli studenti e alle studentesse di confrontarsi con realtà europee e di sviluppare competenze tecniche, linguistiche e relazionali.

Il successo di Västerås conferma l’impegno costante del Varnelli nel promuovere una formazione di qualità, aperta al mondo e orientata alla valorizzazione del talento.

Potrebbe interessarti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultime notizie

Load more

FOTO

-

@LabCom S.r.l. Contrada Alberotondo, 5/B – Macerata
P.IVA: 02162220434 C.F.: 02162220434
Capitale Sociale i.v. 10.000 euro labcom.srl@pec.it Registrazione al Tribunale di Macerata n. 2672/2025 Direttrice responsabile: Alessandra Pierini
Contattaci: info@cronachejunior.it
mobile +393395246063

© Copyright 2024