La studente barista Sofia Ceci medaglia d’argento alla Aeht Conference in Svezia

Nuovo successo internazionale per l’Istituto Alberghiero “Varnelli” di Cingoli, che ha preso parte alla 38ª Aeht Annual Conference and Competitions, svoltasi a Västerås, in Svezia, dal 3 all’8 novembre.

A rappresentare l’Istituto sono stati una studentessa e due studenti delle classi quinte: Sofia Ceci (5S), impegnata nella competizione Barista in coppia con la studentessa austriaca Nikola Mavrevová, Giacomo Botta (5AP), nella sezione Pasticceria, in team con una concorrente olandese, Diego Bomprezzi (5CC), nella categoria Culinary Art, insieme a un compagno belga e a una studentessa lettone.

A guidare la spedizione la docente di inglese Patrizia Corvatta e il docente di Sala e vendita Gianfilippo Grasselli.

Brilla nella notte di Västerås Sofia Ceci, che insieme alla compagna di team ha conquistato la medaglia d’argento nella competizione Barista. In una sfida che ha visto confrontarsi venti team provenienti da scuole alberghiere di tutta Europa, la studentessa del “Varnelli” di Cingoli si è distinta per precisione tecnica, eleganza e passione, presentando due espressi, due cappuccini, un caffè filtro V60 e un cocktail a base di espresso che hanno conquistato la giuria.

Un risultato che premia impegno, dedizione e professionalità, valori che da sempre contraddistinguono l’Istituto Alberghiero “Varnelli”. La partecipazione alla AEHT Conference rappresenta per la scuola un’importante occasione di crescita, che consente agli studenti e alle studentesse di confrontarsi con realtà europee e di sviluppare competenze tecniche, linguistiche e relazionali.

Il successo di Västerås conferma l’impegno costante del Varnelli nel promuovere una formazione di qualità, aperta al mondo e orientata alla valorizzazione del talento.