Il Consiglio di bambini, bambine e adolescenti chiede eventi e una città pulita e accogliente

Oggi è la giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Se l’impegno civile si vede fin da piccoli, oggi al Teatro Lauro Rossi di Macerata, giovanissime e giovanissimi, ce ne hanno dato una grande dimostrazione.

Un Lauro Rossi pieno di ragazze e ragazzi che hanno composto il Consiglio dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, oggi giunto alla sua quarta edizione.

Che cosa desiderano le bambine e i bambini

I bambini e le bambine hanno espresso anche i loro desideri e le loro idee per la città.

«Desidero che la nostra scuola sia nuova, sogno che la città sia ristrutturata e i lavori in corso finiscano. Presto spero che non ci sia né guerra né bullismo».

«Desidero che Macerata non sia più sporca, così che tutti possano respirare aria pulita».

«Desidero che la città sia più accogliente per bambine, bambini, ragazzi e ragazze, che ci siano luoghi per la libertà dei bambini e in fine che ci siano più opportunità per lo sport». Sono alcuni dei pensieri che bambine e bambini hanno condiviso con la città.

Cosa dicono gli adolescenti

«Chiediamo il miglioramento della sicurezza nei luoghi pubblici qui a Macerata, – afferma Martina Germani, portavoce del Consiglio degli adolescenti – sarebbe inoltre molto bello proporre corsi sportivi gratuiti o quantomeno più accessibili a tutte e tutti. Ci piacerebbe anche che si organizzassero degli eventi disegnati appositamente per noi, che possano veramente coinvolgerci».

La serata, condotta da Marzia Fratini ed Eliana Emma, è proseguita con la presentazione del Consiglio dei bambini delle bambine e degli adolescenti

Il Consiglio degli adolescenti e delle adolescenti

Il Consiglio degli adolescenti è composto da 29 membri, coinvolge dodici scuole di Macerata che vanno dalla seconda media al secondo superiore comprendendo sia Istituti Comprensivi che Scuole superiori.

Ragazze e ragazzi si riuniranno una volta al mese all’interno dello Spazio Altrove, ospitato nei locali della Biblioteca Mozzi Borgetti «Per raccogliere tutte le idee ci siamo confrontati e abbiamo speso diverso tempo per decidere cosa fosse davvero valido e cosa ci servisse realmente – sottolinea Germani – Ringrazio inoltre per il sostegno liana Emma e Marika di Prodi dell’Ufficio Assistenti sociali».

Il Consiglio delle bambine e dei bambini

È stata poi la volta della presentazione del Consiglio delle bambine e dei bambini, composto dagli alunni e dalle alunne delle classi quarte e quinte di tutte le scuole di Macerata, estratti a sorte e composto in numero pari da bambine e bambini.

Quest’anno il Consiglio è composto da 40 bambine e bambini che si riuniranno una volta al mese nella Biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata.

«Al centro dell’azione amministrativa ci siete voi bambine e bambini – afferma la Vice sindaca Francesca D’Alessandro. – Voi dovete crescere al meglio possibile, ed è per questo che chi amministra la città deve porre attenzione a voi e alla vostra crescita».

«Vorrei ringraziare bambini, bambine e adolescenti per l’opportunità che ci danno di crescere – Sottolinea l’assessora alla cultura Katiuscia Cassetta – ma anche gli assessori che accolgono questi giovani per un confronto costante».

«Non dimentichiamoci mai, di ascoltare i bambini» le fa eco la docente dell’Istituto comprensivo Enrico Fermi di Macerata, Federica Lautizi.

Da chi è composto il consiglio delle bambine e dei bambini

Il consiglio delle bambine e dei bambini e composto da 40 membri:

Allegra Beni, Aurora Biagelli, Diletta Binnati, Ludovico Borgioli, Cristian Cammarano, Laura Casoni, Marco Cecaro, Silvia Marcella Cerquetta, Neve Cesaretti, Federico Ciccarelli, aurora Ciccarelli, Marta Cicconi, Azzurra Cimarelli, Alessandro Cittadini, Gaia Coppari, Alice D’Angelo, Alessandro Del Bianco, Nicola Ferranti, Filippo Foglia, Elia Fraticelli, Angelica Lazzarini, Bianca Licci, Vittoria Mancini, Francesco Ornelli, Martina Ortensi Bermejillo, Leonardo Panichella, Carlo Paolella, Maria Piaggesi, Margherita Picciola, Giulia Pierluigi, Amedeo Pietraj, Camilla Possedoni, Alice Russo, Noemi Sassaroli, Uesli Xhuvelaj, Leonardo Zamponi, Aynoah Prisccilla Zavaleta Piasani, Hude, Bertoni e Rayme.

Da chi è composto il consiglio degli adolescenti

Il consiglio degli adolescenti comprende 29 membri:

Cesar Huroc Yan, Musa Kassama, Elena Monteverde, Paolo Battellini, Cesare Zamparini, Mia Romagnoli, Noemi Possedoni, Antonio Ardiccioni, Edoardo Vissani, Andrea Rocci, Pierandrea Buongarzone, Benedetta Bernetti, Leonardo Tiberi, Lucrezia Tasso, Michelangelo Pascucci, Giulia Scarponi, Martina Germoni, Leonida Cordella, Elena Storari, Viola Carducci, Benedetta Prestigiacomo, Giulia Salvucci, Maria Scorticmini, Eldig Nur, Edoardo Mariani, Matilde Salvucci, Michael Pirro, Sofia Rango, Davide De Lucia.