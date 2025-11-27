“La chimica della vita”, premio nazionale per il podcast della scuola di Treia

La classe 2°A della scuola media di Treia ha vinto il Premio nazionale Federchimica giovani, con il podcast “La chimica della vita” come motore di crescita e benessere. Le alunne e alunni con i docenti si sono recati a Milano, al Museo nazionale della scienza e della tecnologia, per la cerimonia di premiazione.

Chimica e carriere scientifiche

Il Premio Nazionale Federchimica Giovani è uno dei progetti che Federchimica dedica alle scuole per far conoscere la chimica ai giovani, sfatando i falsi miti, con l’obiettivo di orientare le nuove generazioni alle carriere scientifiche in ambito tecnico, professionale e universitario.

«L’industria chimica, infatti, – scrive la scuola in una nota – è tra i settori che più contribuiscono a creare occupazione nel Paese, con oltre 11mila nuovi posti di lavoro generati tra il 2015 e il 2024. E punta sui giovani: dal 2015 l’occupazione under 35 è aumentata del 22% e a un anno dalla laurea il 93% dei chimici e degli ingegneri chimici trova lavoro.

Anche i diplomati ai corsi di ambito chimico degli ITS Academy trovano un impiego qualificato, nell’83% dei casi, non appena terminato il percorso di studi. Dati positivi e incoraggianti, nonostante persista una crisi di vocazioni, con una conseguente difficoltà di reperimento del personale che il settore affronta rafforzando costantemente le alleanze con il sistema della formazione».

La chimica come parte integrante della vita

Il Premio Nazionale Federchimica Giovani è un esempio virtuoso delle iniziative messe in campo. La motivazione del premio assegnato alla classe di Treia: “La chimica della vita è un podcast capace di unire chiarezza espositiva, impegno e attenzione al territorio.

Fortemente apprezzato il coinvolgimento delle realtà locali come l’Università di Camerino e il Comune di Treia, ma anche dei genitori dei ragazzi e delle ragazze, che ha dato al progetto profondità e valore, mostrando come la chimica sia parte integrante della vita quotidiana e dello sviluppo del territorio. La scuola aveva già vinto il concorso anche nel 2018-2019 e 2022».

«Un tempo la chimica a scuola – commenta la dirigente scolastica Silvia Mascia Paolo – era la grande nemica, faceva paura e all’apparenza erano pochi gli studenti che ci capivano qualcosa. Oggi è tutto diverso, i professori la insegnano in modo chiaro, moderno, tanto che è diventata anche materia per concorsi e premi. È il caso dei nostri ragazzi e ragazze di 2A, che insieme agli insegnanti sono andati a Milano a ritirare un premio da Federchimica. Bella soddisfazione Non solo per allievi e docenti, ma anche per me (che non ero proprio un asso in questa materia)».

Ascolta il podcast premiato