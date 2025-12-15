“Natale insieme”, inclusione ed emozioni sul palco

Un Natale fatto di emozioni, inclusione e collaborazione: è questo il messaggio arrivato forte e chiaro dallo spettacolo teatrale “Natale insieme”, messo in scena dagli alunni e dalle alunne della scuola secondaria di primo grado di Treia nell’auditorium della Lube Academy.

Lo spettacolo nasce da un progetto speciale realizzato dalle docenti Giusy Farace e Annalisa Telloni, in collaborazione con la cooperativa sociale Di Bolina di Santa Maria in Selva e con Lube Academy, che ha ospitato l’evento. L’idea delle insegnanti è stata quella di andare oltre il semplice saggio di Natale, creando un’esperienza di teatro integrato, capace di unire studenti e persone della cooperativa in un percorso comune.

Il risultato è stato uno spettacolo brillante, significativo e profondamente inclusivo, che ha saputo coinvolgere il pubblico e trasmettere valori importanti. Attraverso scene, dialoghi e momenti di riflessione, i giovani protagonisti hanno avuto l’opportunità di scoprire il vero significato del Natale: stare insieme, accogliere le diversità, condividere emozioni e costruire legami.

Grande la partecipazione e l’emozione in sala, come ha sottolineato anche la dirigente scolastica Silvia Mascia Paolo: «Commozione e applausi per lo spettacolo del Paladini, il teatro fatto così è veramente inclusivo. Lavorare con la cooperativa Di Bolina è stata per i nostri allievi un’esperienza formativa, di arricchimento civico ed emotivo, un’esperienza che rimarrà per sempre nel loro cuore».

“Natale insieme” non è stato solo uno spettacolo, ma un vero e proprio percorso educativo, capace di lasciare un segno profondo nei ragazzi e di dimostrare come il teatro possa diventare uno strumento potente per crescere, imparare e sentirsi parte di una comunità. Un esempio bello e concreto di scuola che educa non solo con i libri, ma anche con il cuore.