lunedì, Dicembre 15, 2025
Treia

“Natale insieme”, inclusione ed emozioni sul palco

È stato messo in scena dagli alunni e dalle alunne della scuola secondaria di primo grado di Treia nell’auditorium della Lube Academy in collaborazione con la cooperativa Di Bolina

Natale insieme
Un momento dello spettacolo

Un Natale fatto di emozioni, inclusione e collaborazione: è questo il messaggio arrivato forte e chiaro dallo spettacolo teatrale “Natale insieme”, messo in scena dagli alunni e dalle alunne della scuola secondaria di primo grado di Treia nell’auditorium della Lube Academy.

Lo spettacolo nasce da un progetto speciale realizzato dalle docenti Giusy Farace e Annalisa Telloni, in collaborazione con la cooperativa sociale Di Bolina di Santa Maria in Selva e con Lube Academy, che ha ospitato l’evento. L’idea delle insegnanti è stata quella di andare oltre il semplice saggio di Natale, creando un’esperienza di teatro integrato, capace di unire studenti e persone della cooperativa in un percorso comune.

Il risultato è stato uno spettacolo brillante, significativo e profondamente inclusivo, che ha saputo coinvolgere il pubblico e trasmettere valori importanti. Attraverso scene, dialoghi e momenti di riflessione, i giovani protagonisti hanno avuto l’opportunità di scoprire il vero significato del Natale: stare insieme, accogliere le diversità, condividere emozioni e costruire legami.

Grande la partecipazione e l’emozione in sala, come ha sottolineato anche la dirigente scolastica Silvia Mascia Paolo: «Commozione e applausi per lo spettacolo del Paladini, il teatro fatto così è veramente inclusivo. Lavorare con la cooperativa Di Bolina è stata per i nostri allievi un’esperienza formativa, di arricchimento civico ed emotivo, un’esperienza che rimarrà per sempre nel loro cuore».

“Natale insieme” non è stato solo uno spettacolo, ma un vero e proprio percorso educativo, capace di lasciare un segno profondo nei ragazzi e di dimostrare come il teatro possa diventare uno strumento potente per crescere, imparare e sentirsi parte di una comunità. Un esempio bello e concreto di scuola che educa non solo con i libri, ma anche con il cuore.

